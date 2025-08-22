Лаванда: що необхідно рослині наприкінці літа

Лаванда / © Getty Images

Проте, щоб лаванда щороку залишалася густою, гарною та багатоквітковою, їй потрібен правильний догляд. Особливо важливий момент обрізання після цвітіння.

Садівниця Anya Lautenbach наголошує, що лаванду варто підрізати після того, як вона відцвіла, від пізнього літа до початку осені. Це допоможе уникнути одеревіння, подовжить життя куща та подарує ще більше квітів наступного року.

Важливість обрізання

Запобігає старінню рослини . Без підрізання лаванда швидко дерев’яніє, стає рідкою та втрачає декоративність.

Формує пишний кущ. Грамотне обрізання стимулює появу нових пагонів і робить рослину компактнішою.

Забезпечує рясне цвітіння . Чим більше молодих гілочок, тим більше квітів наступного року.

Подовжує життя. Доглянута лаванда може рости на одному місці понад 10 років.

Коли обрізати

Основне обрізання : наприкінці літа чи на початку осені, одразу після цвітіння.

Альтернативно: навесні, коли мине загроза заморозків (але тоді цвітіння може бути не таким рясним).

Як обрізати лаванду

Виберіть погожий день. Рослина не повинна бути мокрою після дощу. Видаліть відцвілі квіти. Зріжте стебла із суцвіттями, залишивши зелену частину. Не зрізайте «під корінь». Важливо залишити хоча б кілька сантиметрів зеленої маси, на старому дерев’янистому стеблі нові пагони вже не з’являться. Формуйте кущ у формі кулі. Це допоможе уникнути розвалювання рослини та зробить її привабливішою. Не бійтеся «сильного» підрізання. Чим радикальніше (але в межах зеленої зони) ви обріжете, тим густішим буде кущ наступного року.

Поради

Мульчування . Наприкінці літа можна додати шар дрібного гравію чи піску біля коренів, щоб уникнути застою вологи.

Полив . Лаванда не любить «болота». Поливайте тільки тоді, коли ґрунт повністю просох.

Добрива . У серпні–вересні краще уникати азотних підживлень, адже вони стимулюють ріст зелені, яка не встигне зміцніти до зими. Замість цього можна використати калійні добрива для кращої зимостійкості.

Зимовий захист. У холодних регіонах накрийте лаванду агроволокном або ялиновим гіллям.

Лаванда — невибаглива, але вдячна рослина. Якщо вчасно обрізати її наприкінці літа, кущ залишатиметься густим, квітучим і декоративним багато років. Це невеликий секрет садівників, завдяки якому навіть невеликий куточок саду можна перетворити на прованську ідилію.