Лаванда: як доглядати за рослиною та вирощувати на підвіконні

Лаванда — це декоративна рослина та справжній подарунок природи. Її ніжний аромат заспокоює, а корисні властивості для шкіри та волосся зробили її улюбленицею багатьох. Вона відома своєю витривалістю, легкістю у догляді та красою.

На сторінці marthastewart розповіли, як правильно доглядати за цією багаторічною рослиною, щоб вона довго тішила своїм цвітінням.

Сорт лаванди — секрет успіху

Щоб лаванда цвіла, важливо підібрати сорт, який відповідає вашій кліматичній зоні.

Англійська лаванда (Lavandula angustifolia): морозостійкий сорт.

Іспанська лаванда (Lavandula stoechas): краще росте у теплих регіонах і добре переносить вологу.

Якщо ви живете у холодній місцевості, рослину потрібно додатково захищати від морозів або вирощувати у контейнерах, які можна заносити у приміщення.

Догляд за лавандою у відкритому ґрунті

Лаванда чудово почувається на вулиці, якщо забезпечити їй правильні умови.

Ґрунт . Виберіть добре дренований нейтральний чи злегка лужний ґрунт. Лаванда погано переносить насичені вологою ґрунти, особливо взимку. Рекомендується вирощувати її на піднятих грядках із пухкою ґрунтовою сумішшю. Це запобігає кореневій гнилі.

. Виберіть добре дренований нейтральний чи злегка лужний ґрунт. Лаванда погано переносить насичені вологою ґрунти, особливо взимку. Рекомендується вирощувати її на піднятих грядках із пухкою ґрунтовою сумішшю. Це запобігає кореневій гнилі. Сонячне світло . Лаванда обожнює сонце. Оберіть місце, де рослина буде отримувати від шести до восьми годин сонячного світла щодня.

. Лаванда обожнює сонце. Оберіть місце, де рослина буде отримувати від шести до восьми годин сонячного світла щодня. Поливання . Поливайте рослину рясно, але нечасто. Під час посухи забезпечте достатню кількість води, але давайте ґрунту підсохнути між поливами.

. Поливайте рослину рясно, але нечасто. Під час посухи забезпечте достатню кількість води, але давайте ґрунту підсохнути між поливами. Добрива. Раз на рік, навесні, додайте тонкий шар компосту. Занадто часте удобрення може скоротити тривалість життя рослини.

Як вирощувати лаванду у домашніх умовах

Лаванда чудово підходить для вирощування вдома. Її аромат наповнює приміщення затишком і створює атмосферу релаксу.

Освітлення . Лаванда любить світло. Поставте горщик на сонячне південне вікно. За недостатнього освітлення використовуйте фітолампи. Щоб забезпечити рівномірний ріст, щотижня повертайте горщик.

. Лаванда любить світло. Поставте горщик на сонячне південне вікно. За недостатнього освітлення використовуйте фітолампи. Щоб забезпечити рівномірний ріст, щотижня повертайте горщик. Температура та циркуляція повітря. Оптимальна температура вдень — 15–18°C, а вночі — 7–10°C. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря, проте уникайте гарячих потоків.

Оптимальна температура вдень — 15–18°C, а вночі — 7–10°C. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря, проте уникайте гарячих потоків. Поливання та ґрунт .Використовуйте лужний ґрунт із додаванням піску для кращого дренажу. Поливайте, даючи ґрунту підсохнути між зволоженнями. Надмірний полив може спричинити жовтіння листя.

.Використовуйте лужний ґрунт із додаванням піску для кращого дренажу. Поливайте, даючи ґрунту підсохнути між зволоженнями. Надмірний полив може спричинити жовтіння листя. Добриво. Раз на місяць підживлюйте рослину половинною дозою добрива для кімнатних рослин.

Як пересаджувати лаванду

Пересаджування — важливий етап у догляді за лавандою.

Вийміть рослину з горщика, акуратно розпушіть коріння. Підготуйте новий горщик на 5 см більший за попередній. Зволожте ґрунт, посадіть лаванду високо для кращого дренажу та знову полийте.

Після пересадження рослина може зазнати стресу. Дайте їй час адаптуватися.

Як розмножувати лаванду

Розмноження лаванди — це простий спосіб отримати нові рослини.

Зріжте 10–25 см стебла зі здорової рослини. Видаліть листя з нижніх 5 см і надріжте одну сторону стебла для стимуляції укорінення. Посадіть у маленькі горщики з вологою ґрунтовою сумішшю, додайте за потреби гормон укорінення.

Через кілька тижнів перевірте чи вкоренилася рослина, легенько потягнувши за стебло.

Як збирати лаванду

Найкращий час для збору лаванди — період, коли квіти лише починають розкриватися. Зрізайте довгі стебла, зберіть їх у пучки та сушіть у сухому, затіненому місці. Висушені квіти можна використовувати для декору, в ароматичних пакетиках або у косметиці.

Поширені проблеми під час вирощування лаванди

Зморшкувате листя : це може свідчити про недостатню циркуляцію повітря чи неправильний полив.

: це може свідчити про недостатню циркуляцію повітря чи неправильний полив. Гниття коренів : уникайте надмірного зволоження. Поливайте під корінь, а не зверху.

: уникайте надмірного зволоження. Поливайте під корінь, а не зверху. Шкідники: біла муха — поширений шкідник. Висаджуйте лаванду поруч із календулою чи травами для природного захисту.

Лаванда — більше, ніж рослина. Вона додає естетики, наповнює дім ароматом і приносить користь для здоров’я.

Ми також писали, як приготувати молочно-лавандову ванну для розслаблення організму.

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