Лаванда: як доглядати за рослиною та вирощувати на підвіконні

Лаванда — це декоративна рослина та справжній подарунок природи. Її ніжний аромат заспокоює, а корисні властивості для шкіри та волосся зробили її улюбленицею багатьох. Вона відома своєю витривалістю, легкістю у догляді та красою.
На сторінці marthastewart розповіли, як правильно доглядати за цією багаторічною рослиною, щоб вона довго тішила своїм цвітінням.
Сорт лаванди — секрет успіху
Щоб лаванда цвіла, важливо підібрати сорт, який відповідає вашій кліматичній зоні.
- Англійська лаванда (Lavandula angustifolia): морозостійкий сорт.
- Іспанська лаванда (Lavandula stoechas): краще росте у теплих регіонах і добре переносить вологу.
Якщо ви живете у холодній місцевості, рослину потрібно додатково захищати від морозів або вирощувати у контейнерах, які можна заносити у приміщення.
Догляд за лавандою у відкритому ґрунті
Лаванда чудово почувається на вулиці, якщо забезпечити їй правильні умови.
- Ґрунт. Виберіть добре дренований нейтральний чи злегка лужний ґрунт. Лаванда погано переносить насичені вологою ґрунти, особливо взимку. Рекомендується вирощувати її на піднятих грядках із пухкою ґрунтовою сумішшю. Це запобігає кореневій гнилі.
- Сонячне світло. Лаванда обожнює сонце. Оберіть місце, де рослина буде отримувати від шести до восьми годин сонячного світла щодня.
- Поливання. Поливайте рослину рясно, але нечасто. Під час посухи забезпечте достатню кількість води, але давайте ґрунту підсохнути між поливами.
- Добрива. Раз на рік, навесні, додайте тонкий шар компосту. Занадто часте удобрення може скоротити тривалість життя рослини.
Як вирощувати лаванду у домашніх умовах
Лаванда чудово підходить для вирощування вдома. Її аромат наповнює приміщення затишком і створює атмосферу релаксу.
- Освітлення. Лаванда любить світло. Поставте горщик на сонячне південне вікно. За недостатнього освітлення використовуйте фітолампи. Щоб забезпечити рівномірний ріст, щотижня повертайте горщик.
- Температура та циркуляція повітря. Оптимальна температура вдень — 15–18°C, а вночі — 7–10°C. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря, проте уникайте гарячих потоків.
- Поливання та ґрунт.Використовуйте лужний ґрунт із додаванням піску для кращого дренажу. Поливайте, даючи ґрунту підсохнути між зволоженнями. Надмірний полив може спричинити жовтіння листя.
- Добриво. Раз на місяць підживлюйте рослину половинною дозою добрива для кімнатних рослин.
Як пересаджувати лаванду
Пересаджування — важливий етап у догляді за лавандою.
- Вийміть рослину з горщика, акуратно розпушіть коріння.
- Підготуйте новий горщик на 5 см більший за попередній.
- Зволожте ґрунт, посадіть лаванду високо для кращого дренажу та знову полийте.
Після пересадження рослина може зазнати стресу. Дайте їй час адаптуватися.
Як розмножувати лаванду
Розмноження лаванди — це простий спосіб отримати нові рослини.
- Зріжте 10–25 см стебла зі здорової рослини.
- Видаліть листя з нижніх 5 см і надріжте одну сторону стебла для стимуляції укорінення.
- Посадіть у маленькі горщики з вологою ґрунтовою сумішшю, додайте за потреби гормон укорінення.
Через кілька тижнів перевірте чи вкоренилася рослина, легенько потягнувши за стебло.
Як збирати лаванду
Найкращий час для збору лаванди — період, коли квіти лише починають розкриватися. Зрізайте довгі стебла, зберіть їх у пучки та сушіть у сухому, затіненому місці. Висушені квіти можна використовувати для декору, в ароматичних пакетиках або у косметиці.
Поширені проблеми під час вирощування лаванди
- Зморшкувате листя: це може свідчити про недостатню циркуляцію повітря чи неправильний полив.
- Гниття коренів: уникайте надмірного зволоження. Поливайте під корінь, а не зверху.
- Шкідники: біла муха — поширений шкідник. Висаджуйте лаванду поруч із календулою чи травами для природного захисту.
Лаванда — більше, ніж рослина. Вона додає естетики, наповнює дім ароматом і приносить користь для здоров’я.
Ми також писали, як приготувати молочно-лавандову ванну для розслаблення організму.
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