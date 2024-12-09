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Лаванда: як доглядати за рослиною та вирощувати на підвіконні

Лаванда: як доглядати за рослиною та вирощувати на підвіконні

Лаванда / Фото: Credits

Лаванда — це декоративна рослина та справжній подарунок природи. Її ніжний аромат заспокоює, а корисні властивості для шкіри та волосся зробили її улюбленицею багатьох. Вона відома своєю витривалістю, легкістю у догляді та красою. 

На сторінці marthastewart розповіли, як правильно доглядати за цією багаторічною рослиною, щоб вона довго тішила своїм цвітінням.

Сорт лаванди — секрет успіху 

Щоб лаванда цвіла, важливо підібрати сорт, який відповідає вашій кліматичній зоні.

  • Англійська лаванда (Lavandula angustifolia): морозостійкий сорт.
  • Іспанська лаванда (Lavandula stoechas): краще росте у теплих регіонах і добре переносить вологу.

Якщо ви живете у холодній місцевості, рослину потрібно додатково захищати від морозів або вирощувати у контейнерах, які можна заносити у приміщення.

Догляд за лавандою у відкритому ґрунті

Лаванда чудово почувається на вулиці, якщо забезпечити їй правильні умови.

  • Ґрунт. Виберіть добре дренований нейтральний чи злегка лужний ґрунт. Лаванда погано переносить насичені вологою ґрунти, особливо взимку. Рекомендується вирощувати її на піднятих грядках із пухкою ґрунтовою сумішшю. Це запобігає кореневій гнилі.
  • Сонячне світло. Лаванда обожнює сонце. Оберіть місце, де рослина буде отримувати від шести до восьми годин сонячного світла щодня.
  • Поливання. Поливайте рослину рясно, але нечасто. Під час посухи забезпечте достатню кількість води, але давайте ґрунту підсохнути між поливами.
  • Добрива. Раз на рік, навесні, додайте тонкий шар компосту. Занадто часте удобрення може скоротити тривалість життя рослини.

Як вирощувати лаванду у домашніх умовах

Лаванда чудово підходить для вирощування вдома. Її аромат наповнює приміщення затишком і створює атмосферу релаксу.

  • Освітлення. Лаванда любить світло. Поставте горщик на сонячне південне вікно. За недостатнього освітлення використовуйте фітолампи. Щоб забезпечити рівномірний ріст, щотижня повертайте горщик.
  • Температура та циркуляція повітря. Оптимальна температура вдень — 15–18°C, а вночі — 7–10°C. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря, проте уникайте гарячих потоків.
  • Поливання та ґрунт.Використовуйте лужний ґрунт із додаванням піску для кращого дренажу. Поливайте, даючи ґрунту підсохнути між зволоженнями. Надмірний полив може спричинити жовтіння листя.
  • Добриво. Раз на місяць підживлюйте рослину половинною дозою добрива для кімнатних рослин.

Як пересаджувати лаванду

Пересаджування — важливий етап у догляді за лавандою.

  1. Вийміть рослину з горщика, акуратно розпушіть коріння.
  2. Підготуйте новий горщик на 5 см більший за попередній.
  3. Зволожте ґрунт, посадіть лаванду високо для кращого дренажу та знову полийте.

Після пересадження рослина може зазнати стресу. Дайте їй час адаптуватися.

Як розмножувати лаванду

Розмноження лаванди — це простий спосіб отримати нові рослини.

  1. Зріжте 10–25 см стебла зі здорової рослини.
  2. Видаліть листя з нижніх 5 см і надріжте одну сторону стебла для стимуляції укорінення.
  3. Посадіть у маленькі горщики з вологою ґрунтовою сумішшю, додайте за потреби гормон укорінення.

Через кілька тижнів перевірте чи вкоренилася рослина, легенько потягнувши за стебло.

Як збирати лаванду

Найкращий час для збору лаванди — період, коли квіти лише починають розкриватися. Зрізайте довгі стебла, зберіть їх у пучки та сушіть у сухому, затіненому місці. Висушені квіти можна використовувати для декору, в ароматичних пакетиках або у косметиці.

Поширені проблеми під час вирощування лаванди

  • Зморшкувате листя: це може свідчити про недостатню циркуляцію повітря чи неправильний полив.
  • Гниття коренів: уникайте надмірного зволоження. Поливайте під корінь, а не зверху.
  • Шкідники: біла муха — поширений шкідник. Висаджуйте лаванду поруч із календулою чи травами для природного захисту.

Лаванда — більше, ніж рослина. Вона додає естетики, наповнює дім ароматом і приносить користь для здоров’я. 

Ми також писали, як приготувати молочно-лавандову ванну для розслаблення організму.

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