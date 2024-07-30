Лайфгак, як прогнати голубів з вашого саду

Для того, щоб прогнати голубів зі свого саду вам знадобиться одна, вже давно нікому непотрібна та неактуальна річ.

Голуби можуть здаватися нешкідливими, але вони здатні завдати значної шкоди саду за короткий час, оскільки можуть переносити хвороби, які шкодять рослинам. Проте існує простий і милосердний спосіб позбутися їх, не витрачаючи грошей.

Monty Don спеціально для читачів Daily Mail розповів як вберегти свій сад і город від непроханих гостей, голубів. Голуби - слухняні птахи, але вони можуть особливо дратувати влітку під час збору врожаю, оскільки, як відомо, вони клюють садові рослини, фрукти та овочі. Ці надокучливі птахи також є носіями таких паразитів, як сальмонела, яка може становити небезпеку для здоров’я людей, якщо їхній послід або пір’я забруднять садову землю.

Невтішним може стати, коли всю вашу важку роботу в саду знищують голуби, але найкращий спосіб уберегти сад від цих пустунів — це просто повісити старі непотрібні предмети зі світловідбивальними поверхнями.

Це може здаватися дивним, але раптові спалахи світла від відбивальних поверхонь, що потрапляють на сонце, можуть налякати голубів. Вони сприймають ці спалахи як потенційну загрозу або хижака, що допомагає відлякувати їх від вашого саду. Голуби – дуже обережні істоти, тому будь-який незвичний рух може їх налякати.

Ви можете використовувати старі компакт-диски або DVD-диски, які знайдете у себе вдома. Також існують спеціальні блискучі сітловідбивальні стрічки, які розвіваються на вітрі та призначені для відлякування голубів.

Однак, якщо ви турбуєтеся, що компакт-диски можуть зробити ваш сад непривабливим, ви можете створити традиційне опудало або придбати сучасне опудало, яке має вигляд сови чи яструба, оскільки ці птахи є природними хижаками голубів.

Сітку від птахів також можна використовувати для захисту улюблених рослин або навіть цілих ділянок саду, оскільки вона служить фізичним бар’єром, який перешкоджає доступу голубів. Сітка стане ідеальним захистом для капусти, цвітної капусти, броколі та салату. Та навіть цього може бути недостатньо, адже голуби – розумні птахи й легко можуть знайти лазівку до ваших рослин. Тож використовуйте тоншу сітку й вона захистить не тільки від голубів, але і від метеликів та інших шкідників.

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