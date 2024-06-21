Лайфгак з поливання орхідей від відомого садівника

Спеціально для читачів Express відомий англійський садівник Alan Titchmarsh розповів, як правильно доглядати за орхідеями, щоб вони мали тривале цвітіння та тішили вас своєю красою.

Орхідея "Метелик" – один з найпопулярніших сортів і походить з тропічних регіонів Азії та Австралії, отже, полюбляє теплий клімат. Тож треба бути дуже уважними під час коливання температур, і незалежно від того, де ви живете, намагатися відтворити клімат, що підходив би їй.

Садівник каже, що ще донедавна орхідея була квіткою, яку боялися вирощувати, адже вважалось, що це надзвичайно складно. Але насправді це не зовсім так, от, наприклад, орхідея молі (фаленопсис) за правильного догляду може квітнути не тижнями, а місяцями.

А хитрість догляду полягає в тому, що її не треба надмірно поливати, адже якщо ви подивитеся на дно горщика, то помітите, що багато лишньої води потрапляє саме туди. Так відбувається через те, що коріння квітки вкрите фелогеном, який поглинає атмосферну вологу і дуже любить світло, тому краще, щоб ваші орхідеї "сиділи" у прозорих горщиках.

Якщо ви початківець в "орхідейному батьківстві", але вже маєте і доглядаєте за іншими кімнатними рослинами, орхідея молі – чудовий варіант для початку. Проте зверніть увагу, що попри свою витривалість, надмірнн поливання може викликати кореневу гниль, а це вб’є вашу квітку.

Вирощувати орхідеї треба не в компості, а в надрізаній корі, адже це не наземна орхідея, а епіфіт. Ви маєте переконатися, що вода може вільно стікати через компост на дно горщика.

До речі, ми також писали про те, "чому не завжди працює вкорінення рослин".

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