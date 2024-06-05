Лайфгак з TikTok: як швидко та просто розрізати бісквіт без ножа

Бісквіт – це одна з найкращих основ для торта. Завжди хочеться, щоб він вийшов соковитим і пишним. І коли він випікається саме таким, стає дуже прикро, коли не виходить його рівно розрізати.

Професійна кондитерка КейтКухня на своїй сторінці TikTok поділилась відео, як швидко та рівно розрізати бісквіт без ножа.

Вам знадобиться:

Лінійка;

Зубочистки;

Нитка.

Що робити:

За допомогою лінійки треба виміряти товщину бісквіта та на конкретній цифрі вставити зубочистки;

Таким чином, по діаметру треба поставити близько 4-5 зубочисток;

Складіть звичайну нитку у два рази та покладіть її на кожну зубочистку;

Стисніть нитку навхрест (як на відео);

Нитка досить просто і легко розріже бісквіт на рівні частини та ви його не зламаєте.

Поради:

Перед розрізанням бісквіт треба обов’язково охолодити.

Дехто з коментаторів також кажуть, що якщо у вас дуже м’який бісквіт і ниткою розрізати його не виходить, спробуйте зробити це волосінню. З одного боку треба зробити надріз ножем і туди вставити волосінь. Потім стиснути її навхрест, як нитку.

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