Лайфгаки, як виростити великі та смачні томати

Щоб помідори гарно родили, вам необхідно знати про їхні вподобання, розуміти їх, та не наробити чогось лишнього, аби вони не "образилися".

На сторінці gardening__guru розповіли про вподобання ваших помідорів і що їм точно не подобається, коли ви робите. Тож варто дослухатися до "червоних пузанів", щоб вони виросли ароматними та соковитими.

Існує три речі, які томати люблять, коли ви робите, і на них треба звернути увагу:

По-перше, томати люблять тепло, але бояться високих температур. За необхідності, важливо їм швидко забезпечити тінь;

По-друге, томати потребують достатньої кількості води, але бояться надмірного поливу. Полив має бути помірним і частим, для підтримки вологості ґрунту.

По-третє, томати обожнюють добрива, проте, їх надмірна кількість може зашкодити. Підгодовувати рослину треба невеликими "порціями", проте часто, з позакореневим обприскуванням, як додатковим методом. При використанні базових, підготовлених добрив віддайте перевагу тим, що насичені калієм і азотом.

Якщо ви будете пам'ятати ці прості правила догляду за томатами, ви забезпечите їх швидкій ріст і гарне дозрівання, плоди будуть смачні та соковиті, а урожай багатий і яскравий.

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