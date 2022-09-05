Легкі заморозки й морози: які рослини можуть постраждати та як із цим боротися

Холоди не сприяють садівництву, а ранні заморозки можуть дуже зіпсувати настрій садівникам і завдати багато шкоди рослинам. Втім, незважаючи на це, впадати у відчай не варто — навіть досить сильні морози в першій половині осені можна успішно пережити.

Дуже важливо розуміти, що відбувається з рослинами під час різкого похолодання, наскільки сильно впаде температура і що можна зробити, щоб запобігти загибелі рослин.

Фахівці з Gardening Know How пропонують кілька цінних порад на випадок заморозків, які дозволять вам зберегти красу вашого саду та захистити врожай.

Легкі заморозки

Навіть легкий заморозок може завдати серйозних збитків молодим весняним рослинам або призвести до повної зупинки цвітіння ніжних рослин на початку осені. Деяким рослинам досить короткочасного заморожування, щоб загинути. Тому дуже важливо стежити за прогнозом погоди, щоб мороз не застав вас зненацька.

Легким заморозком вважається температура повітря нижча ніж точка замерзання — під час легкого заморозку земля не встигає замерзнути. Сильний мороз передбачає замерзання ґрунту. Коли температура повітря опускається нижче нуля, вода всередині рослини стає холодною і кристалізується. Крига розрізає внутрішню частину рослини, дозволяючи волозі випаровуватися і, таким чином, вбиваючи рослину. Якщо зона між жилками листя здається блідо-коричневою або обпаленою, це може вказувати на пошкодження морозом чи холодом.

Які рослини бояться заморозків

Фото: Credits

Багато рослин можуть пережити випадкові легкі заморозки. Наслідки легкого заморозку варіюються від рослини до рослини, але можуть включати побуріння або опіки листя аж до повного руйнування стебла. Тому зазвичай гарною ідеєю є забезпечення всіх ваших рослин легким захистом від заморозків.

Рослини, які можуть загинути від легкого морозу:

тропічні та субтропічні рослини;

тропічні багаторічники й цибулини;

квіти;

молоді плоди;

помідори.

Ці рослини краще накрити на час похолодання.

Сильний мороз

Сильний мороз — це такий, за якого і повітря, і земля промерзають. Багато рослин можуть витримувати легкі морози, за яких уражаються лише кінчики стебел, але більшість не витримує сильних морозів. Хоча наслідки сильного морозу часто можна виправити обрізанням, деякі ніжні рослини можуть не відновитися.

Як захистити рослини від сильного морозу

Ви можете забезпечити ніжним рослинам певний захист від сильного морозу, накривши грядки листами пластика або брезентом, які утримують тепло, що випромінюється землею. Закріпіть накриття над кронами чагарників прищіпками чи пружинними затискачами.

Інший варіант — залишити розбризкувач увімкненим, щоб він капав водою на найцінніші рослини. Краплі води виділяють тепло під час охолодження і таким чином запобігають замерзанню.

Читайте також: