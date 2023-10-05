Легко і просто: як скласти рушник красиво

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Кожен із нас користується рушником. Зазвичай, складаючи їх прямокутником, збирається цілий стос рушників, які важко влазять у комод або шафу.

Блогерка Наташа Свінглер ділиться зі своїми 4,9 мільйонами підписників і показує у своєму Instagram, як красиво можна згорнути махрові рушники у трубочку або скласти у квадрати та відправити до органайзера для білизни.

Блогерка використовує в роботі не надто великі рушники, але банні можна складати таким самим способом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як скласти футболки, щоб вони не пом'ялися.

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