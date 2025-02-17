Лемонграс: як вирощувати та доглядати за рослиною

Лемонграс – це не просто спеція, яку можна додати до кулінарних шедеврів, а й декоративна рослина, яка може прикрасити будь-який сад або підвіконня.

Видання Martha Stewart розповіло про секрети вирощування лимонної трави та її догляду, розкрили всі тонкощі цієї рідкісної, але надзвичайно функціональної рослини. Її пікантний аромат прекрасно підходить для приготування вершкового тайського курячого супу, курки-гриль або карі. Крім того, лемонграс цінують за оздоровчі властивості – його часто використовують у скрабах для тіла та навіть у милах.

У саду лемонграс не лише тішить око своїми високими, елегантними стеблами, але й здатний значно доповнити ваш ландшафт. Завдяки своїй універсальності та неприхованій красі, навіть початківці садівники можуть з легкістю виростити цю ароматну траву.

Як посадити лемонграс у своєму саду

Вирощування з насіння

Лемонграс легко виростити з насіння. Для найкращих результатів насіння слід висаджувати прямо під ґрунт, адже їм потрібне світло для проростання. Важливо не дати насінню висохнути, інакше процес проростання зупиниться. Щоб підтримати оптимальну вологість і тепло, покладіть прозору чашку поверх насіння чи вирощуйте їх у невеликій теплиці. Насіння проростає приблизно від 10 до 14 днів, а коли рослина досягне 10 см у висоту, її можна переносити на сонячне місце у саду.

Придбання зрілих рослин

Якщо ви не хочете чекати на проростання, завжди можна придбати зрілі рослини лемонграсу у садівничому центрі. Під час купівлі обирайте міцні та свіжі стебла. Обирайте молодші, ніжніші рослини – вони мають більше можливостей для росту після пересадження.

Як доглядати за лемонграсом

Вода

Лемонграс походить із тропічного клімату, тому ця рослина потребує багато вологи. Лемонграс витримує більше вологи, ніж нетропічні рослини. Поливайте рослину регулярно, щоб ґрунт завжди залишався вологим. Якщо ви вирощуєте лемонграс у системі гідропоніки, не забувайте збагачувати воду киснем – це сприяє здоров’ю коренів і сильному росту рослини.

Світло

Ця ароматна трава обожнює тепле та сонячне середовище. Забезпечте лемонграс принаймні шістьма годинами природного сонячного світла чи використовуйте внутрішнє світлодіодне освітлення. Це допоможе рослині розквітнути та надасть яскравий, насичений аромат.

Ґрунт

Лемонграс найкраще почувається на піщаному ґрунті з хорошим дренажем, багатому азотом. Він може відчувати труднощі на глинистих ґрунтах, тому додавання мульчі зверху допоможе утримувати вологу та поліпшить структуру ґрунту. Якщо ви не впевнені у типі ґрунту, спеціалізовані набори для тестування допоможуть визначити його характеристики.

Добриво

Для підтримання здорового рівня азоту використовуйте добрива з повільним вивільненням. У літні місяці рекомендовано використовувати добрива раз на тиждень. У холодні місяці достатньо буде додавання добрив приблизно раз на місяць. Це допоможе лемонграсу зберігати силу та красу протягом усього сезону.

Обрізання

Обрізання є важливою частиною догляду за лемонграсом. Воно допомагає підтримувати форму та розмір рослини, а також усуває мертві чи хворі листя. Рекомендується обрізати приблизно 10–15 см, коли рослина виростає більше ніж до 30 см. Це стимулює ріст нових пагонів і допомагає підтримувати здоровий вигляд.

Пересадження лемонграсу

Рослини лемонграсу можуть виростати до 1,5 м у висоту і 60 см в ширину, тому періодичне пересадження є дуже важливим. Під час пересадження важливо зберегти якомога більше коренів недоторканими. Викопайте рослину глибоко у зволоженому ґрунті, щоб захопити всі корені, потім обережно витягніть її, обріжте та розділіть на окремі частини. Кожна секція повинна містити декілька коренів для подальшого успішного росту.

Поширені проблеми та їхні вирішення

Цвіль

Через високу вологість лемонграс іноді схильний до утворення цвілі, особливо у нижній частині корони. Якщо ви помічаєте ознаки цвілі, перемістіть рослину у місце з кращою вентиляцією чи зменште полив. Для кімнатних і вуличних рослин корисно видаляти запліснявіле листя, щоб запобігти поширенню грибка. Ще один ефективний метод – розпилення розчину перекису водню (розбавленого водою) за допомогою пульверизатора.

Білі плями

На деяких рослинах можуть з’являтися білі плями через павутинних кліщів – шкідників, які залишають павутину на листях. Якщо ви помічаєте такі ознаки, своєчасно обробіть рослину натуральним або хімічним засобом для боротьби з комахами.

Коричневе, поникле листя

Надмірний полив може призвести до того, що листя лемонграсу стане коричневим і пониклим. У цьому випадку варто переглянути графік поливу чи тимчасово зменшити його, а якщо можливо, перенести рослину в умови, де зменшиться доступ води.

Ламке листя

Занадто інтенсивне пряме сонячне світло може зробити листя сухим і ламким. Щоб цього уникнути, можна накрити рослину спеціальним захисним матеріалом або перенести її у контейнер всередину, використовуючи світлодіодні лампи для вирощування.

Вирощувати та доглядати за лемонграсом досить просто навіть для початківців, якщо дотримуватися основних правил. Слідкуючи за своїми рослинами та вчасно реагуючи на можливі проблеми, ви зможете насолоджуватися цією чудовою травою протягом усього сезону, отримуючи не лише кулінарну насолоду, а й користь для здоров’я.

Нехай ваш двір буде наповнений ароматом свіжого лемонграсу, який надихатиме вас на нові кулінарні експерименти, створюватиме затишок у домі та приноситиме кожного дня радість.

Ми також писали про те, як використовувати гормон укорінення для успішного розмноження рослин.

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