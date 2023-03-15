Лікують алергію, головний біль та подовжують сон: три кімнатні рослини, які покращують життя

Немає нічого кращого за гарну кімнатну рослину. Квіти чи густа зелень, рослини зроблять нудні кімнати живими та свіжими. Але виявляється, вони можуть не лише прикрасити вашу вітальню, а й покращити якість повітря у ній.

Вважається, що 15-хвилинна взаємодія зі своїми рослинами, включно з турботою про них, знижує рівень стресу. Але деякі кімнатні рослини можуть зробити більше, ніж просто прикрасити ваш простір і покращити настрій — вони можуть зменшити кількість токсинів у повітрі та зробити простір вашого житла здоровішим.

Про те, які саме рослини на це здатні, повідомляє Womans World.

І хоча вчені стверджують, що одна або дві кімнатні рослини мало що зроблять для очищення повітря в помешканні, а щоб по-справжньому поліпшити його якість — потрібен очищувач повітря, деякі властивості рослин все ж свідчать на користь того, що їх варто почати вирощувати у своїй оселі.

Англійський плющ бореться з алергією

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Найчастіше причиною алергії може бути цвіль. А англійський плющ уміє із нею боротися.

Вчені Американського коледжу алергії, астми та імунології виявили, що ця рослина зменшує кількість спор цвілі, які переносяться повітрям всередині скляних контейнерів.

Помістіть англійський плющ у кімнаті, що найчастіше використовується, але майте на увазі, що він токсичний і його треба тримати якнайдалі від дітей і домашніх тварин.

Золотий потос блокує головний біль

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Сциндапсус — золотий потос, — рослина, як виявилося, не лише гарна, а й корисна.

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Надлишок токсинів у приміщенні, які називають летючими органічними сполуками, що виділяються всім — від килимових покриттів до ізоляції та виробів із дерева, може викликати головний біль. У статті, написаній у дослідженні Медичної школи Маунт-Сінай, дослідники заявили, що золотий потос знижує рівень токсинів, які називаються бензолом і трихлоретиленом. Крім того, дослідження 2005 року показало, що він видаляє 74 відсотки летких органічних сполук, включно з формальдегідом, толуолом і ксилолом, у щільно закритій камері.

Алое вера допомагає краще спати

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Алое, якщо розташувати його на прикилимовій тумбі, буде виділяти кисень і поглинати вуглекислий газ із повітря навколо ліжка. Підвищуючи рівень кисню в нічний час, ви можете збільшити тривалість відновлювального повільного сну. Це міркування базується на дослідженні 2018 року, яке показало, що щури, які зазнали анестезії, а потім впливу вищого рівня кисню, проводили більше часу у повільнохвильовому сні.

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