Лимон та зубна паста: корисний лайфгак, як почистити пральну машину

Ми часто забуваємо, що пральна машина також потребує догляду. Навіть найсучасніші моделі з часом можуть втрачати свою ефективність через накопичення бруду, накипу та неприємних запахів.
На сторінці interior_by_canik показали чудовий лайфгак, який допоможе вашій пральній машині знову засяяти чистотою. Це простий та доступний спосіб очищення з використанням звичайних домашніх засобів — лимона, зубної пасти, соди та оцту.
Чому пральна машина потребує очищення
З часом у пральній машині можуть накопичуватися:
- залишки прального порошку чи рідкого засобу для прання;
- мильний наліт;
- грибок і пліснява в ущільнювачах дверцят;
- накип на нагрівальних елементах;
- бруд та волосся, які залишаються після прання одягу.
Усе це може стати причиною появи неприємного запаху, зниження ефективності прання та навіть пошкодження техніки. Регулярне очищення допоможе уникнути цих проблем і подовжить термін служби вашої пральної машини.
Як лимон і зубна паста можуть допомогти
Цей лайфгак використовує поєднання натуральних інгредієнтів та звичних засобів для досягнення ідеальної чистоти.
- Лимон: натуральна кислота, яка чудово видаляє накип, розчиняє жир і знищує мікроби. Крім того, лимон додає приємного свіжого аромату.
- Зубна паста: завдяки абразивним частинкам, паста ефективно видаляє бруд і додає блиск металевим поверхням.
- Сода: відмінно бореться з неприємними запахами, відлущує наліт і має дезінфекційні властивості.
- Оцет: потужний очищувач і дезінфектор, який також розчиняє мінеральні відкладення.
Очищення пральної машини
- Візьміть лимон, видавіть із нього сік і змішайте з невеликою кількістю зубної пасти. Можна додати дрібку соди для підсилення ефекту.
- Змочіть губку в отриманій суміші та ретельно протріть ущільнювач. Ця зона часто стає джерелом плісняви та неприємних запахів. Лимонний сік і сода знищать бактерії, а зубна паста видалить забруднення.
- Нанесіть суміш на внутрішню поверхню барабана, залиште на 10–15 хвилин, а потім змийте вологою губкою. Лимон та сода видалять наліт і забезпечать свіжість.
- Змішайте соду з оцтом у пропорції 1:1, нанесіть на контейнер для порошку та залиште на кілька хвилин. Потім промийте під теплою водою.
- Налийте 1–2 склянки оцту у відсік для прального засобу, додайте залишки лимонного соку у барабан і запустіть програму прання з гарячою водою (без білизни).
- Протріть всі поверхні сухою м’якою тканиною.
Поради:
- Проводьте очищення пральної машини щонайменше раз на місяць.
- Після кожного прання залишайте дверцята відкритими, щоб уникнути утворення плісняви.
- Регулярно перевіряйте та очищуйте фільтри.
Спробуйте цей метод очищення та ваша пральна машина засяє як нова, адже чистота — це не лише естетика, а й гарантія довговічності вашої техніки.
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