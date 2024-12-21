Лимон та зубна паста: корисний лайфгак, як почистити пральну машину

Ми часто забуваємо, що пральна машина також потребує догляду. Навіть найсучасніші моделі з часом можуть втрачати свою ефективність через накопичення бруду, накипу та неприємних запахів.

На сторінці interior_by_canik показали чудовий лайфгак, який допоможе вашій пральній машині знову засяяти чистотою. Це простий та доступний спосіб очищення з використанням звичайних домашніх засобів — лимона, зубної пасти, соди та оцту.

Чому пральна машина потребує очищення

З часом у пральній машині можуть накопичуватися:

залишки прального порошку чи рідкого засобу для прання;

мильний наліт;

грибок і пліснява в ущільнювачах дверцят;

накип на нагрівальних елементах;

бруд та волосся, які залишаються після прання одягу.

Усе це може стати причиною появи неприємного запаху, зниження ефективності прання та навіть пошкодження техніки. Регулярне очищення допоможе уникнути цих проблем і подовжить термін служби вашої пральної машини.

Як лимон і зубна паста можуть допомогти

Цей лайфгак використовує поєднання натуральних інгредієнтів та звичних засобів для досягнення ідеальної чистоти.

Лимон : натуральна кислота, яка чудово видаляє накип, розчиняє жир і знищує мікроби. Крім того, лимон додає приємного свіжого аромату.

: натуральна кислота, яка чудово видаляє накип, розчиняє жир і знищує мікроби. Крім того, лимон додає приємного свіжого аромату. Зубна паста : завдяки абразивним частинкам, паста ефективно видаляє бруд і додає блиск металевим поверхням.

: завдяки абразивним частинкам, паста ефективно видаляє бруд і додає блиск металевим поверхням. Сода : відмінно бореться з неприємними запахами, відлущує наліт і має дезінфекційні властивості.

: відмінно бореться з неприємними запахами, відлущує наліт і має дезінфекційні властивості. Оцет: потужний очищувач і дезінфектор, який також розчиняє мінеральні відкладення.

Очищення пральної машини

Візьміть лимон, видавіть із нього сік і змішайте з невеликою кількістю зубної пасти. Можна додати дрібку соди для підсилення ефекту. Змочіть губку в отриманій суміші та ретельно протріть ущільнювач. Ця зона часто стає джерелом плісняви та неприємних запахів. Лимонний сік і сода знищать бактерії, а зубна паста видалить забруднення. Нанесіть суміш на внутрішню поверхню барабана, залиште на 10–15 хвилин, а потім змийте вологою губкою. Лимон та сода видалять наліт і забезпечать свіжість. Змішайте соду з оцтом у пропорції 1:1, нанесіть на контейнер для порошку та залиште на кілька хвилин. Потім промийте під теплою водою. Налийте 1–2 склянки оцту у відсік для прального засобу, додайте залишки лимонного соку у барабан і запустіть програму прання з гарячою водою (без білизни). Протріть всі поверхні сухою м’якою тканиною.

Поради:

Проводьте очищення пральної машини щонайменше раз на місяць.

Після кожного прання залишайте дверцята відкритими, щоб уникнути утворення плісняви.

Регулярно перевіряйте та очищуйте фільтри.

Спробуйте цей метод очищення та ваша пральна машина засяє як нова, адже чистота — це не лише естетика, а й гарантія довговічності вашої техніки.

Ми також писали про те, як правильно помити мікрохвильовку.

Читайте також: