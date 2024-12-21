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Лимон та зубна паста: корисний лайфгак, як почистити пральну машину

Лимон та зубна паста: корисний лайфгак, як почистити пральну машину

Корисний лайфгак, як почистити пральну машину / Фото: Credits

Ми часто забуваємо, що пральна машина також потребує догляду. Навіть найсучасніші моделі з часом можуть втрачати свою ефективність через накопичення бруду, накипу та неприємних запахів. 

На сторінці interior_by_canik показали чудовий лайфгак, який допоможе вашій пральній машині знову засяяти чистотою. Це простий та доступний спосіб очищення з використанням звичайних домашніх засобів — лимона, зубної пасти, соди та оцту. 

Чому пральна машина потребує очищення

З часом у пральній машині можуть накопичуватися:

  • залишки прального порошку чи рідкого засобу для прання;
  • мильний наліт;
  • грибок і пліснява в ущільнювачах дверцят;
  • накип на нагрівальних елементах;
  • бруд та волосся, які залишаються після прання одягу.

Усе це може стати причиною появи неприємного запаху, зниження ефективності прання та навіть пошкодження техніки. Регулярне очищення допоможе уникнути цих проблем і подовжить термін служби вашої пральної машини.

Як лимон і зубна паста можуть допомогти

Цей лайфгак використовує поєднання натуральних інгредієнтів та звичних засобів для досягнення ідеальної чистоти. 

  • Лимон: натуральна кислота, яка чудово видаляє накип, розчиняє жир і знищує мікроби. Крім того, лимон додає приємного свіжого аромату.
  • Зубна паста: завдяки абразивним частинкам, паста ефективно видаляє бруд і додає блиск металевим поверхням.
  • Сода: відмінно бореться з неприємними запахами, відлущує наліт і має дезінфекційні властивості.
  • Оцет: потужний очищувач і дезінфектор, який також розчиняє мінеральні відкладення.

Очищення пральної машини

  1. Візьміть лимон, видавіть із нього сік і змішайте з невеликою кількістю зубної пасти. Можна додати дрібку соди для підсилення ефекту.
  2. Змочіть губку в отриманій суміші та ретельно протріть ущільнювач. Ця зона часто стає джерелом плісняви та неприємних запахів. Лимонний сік і сода знищать бактерії, а зубна паста видалить забруднення.
  3. Нанесіть суміш на внутрішню поверхню барабана, залиште на 10–15 хвилин, а потім змийте вологою губкою. Лимон та сода видалять наліт і забезпечать свіжість.
  4. Змішайте соду з оцтом у пропорції 1:1, нанесіть на контейнер для порошку та залиште на кілька хвилин. Потім промийте під теплою водою.
  5. Налийте 1–2 склянки оцту у відсік для прального засобу, додайте залишки лимонного соку у барабан і запустіть програму прання з гарячою водою (без білизни).
  6. Протріть всі поверхні сухою м’якою тканиною. 

Поради:

  • Проводьте очищення пральної машини щонайменше раз на місяць.
  • Після кожного прання залишайте дверцята відкритими, щоб уникнути утворення плісняви.
  • Регулярно перевіряйте та очищуйте фільтри.

Спробуйте цей метод очищення та ваша пральна машина засяє як нова, адже чистота — це не лише естетика, а й гарантія довговічності вашої техніки. 

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