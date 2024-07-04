Липневий картопляний ритуал: що потрібно зробити зараз, щоб урятувати врожай від фітофторозу

Літо нарешті досягає свого піку, і в цей час вже можна починати викопувати ранні сорти картоплі.

Липнева погода сприятлива не тільки для рослин, а й для грибкових захворювань, таких як фітофтороз. Тому в цей час багато культур вимагають до себе особливої уваги.

Гуру садівництва Монті Дон розповів про свій ритуал догляду за картоплею у липні.

Чому фітофтороз картоплі такий небезпечний

Садівник розповів, що останнім часом вирощує лише ранні сорти картоплі, бо ризик захворювання на фітофтороз дуже великий.

Фітофтороз картоплі – це грибкове захворювання, за якого спочатку гниють стебла, а потім грибок, який змивається дощем у ґрунт, губить бульби, робить їх непридатними для зберігання, а то й неїстівними. Грибки розвиваються дуже швидко за високої температури та вологого повітря протягом 23 годин. Липнева погода найбільш сприятлива для розвитку фітофторозу картоплі.

Як врятувати врожай від фітофторозу

Але, за словами Монті Дона, урожай можна врятувати.

Для цього необхідно видалити листя одразу після того, як помітите характерні круглі ділянки листя шоколадного кольору – вони швидко розповзаються та опадають.

Видаліть все листя і закомпостуйте його (грибок не виживає в процесі компостування) та переконайтеся, що бульби добре покриті ґрунтом. Потім дочекайтеся посушливого дня та зберіть урожай.

Ранні сорти уражаються набагато рідше, оскільки вони дозрівають швидше та готові до збирання врожаю вже у середині-кінці липня.

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