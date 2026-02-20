Коли насправді починається весна / © Associated Press

Ми звикли вважати, що весна починається 1 березня — так каже метеорологія. Але у кельтській традиції весна приходить уже 1 лютого, на свято Імболк (згодом День святої Брігіди). Астрономи ж узагалі відраховують її від весняного рівнодення — близько 20–21 березня.

Виявляється, що всі вони мають рацію та водночас всі неправі, бо перехід від зими до весни — це не перемикач, а поступовий процес. А різні культури просто обрали різні маркери цього переходу, про це розповіло видання RTÉ.

Весна «очима природи»

До появи фіксованих дат люди орієнтувалися на природу. Зміна сезонів визначалася фенологією — річним циклом життя рослин і тварин. Весна означала:

розпускання бруньок

перші квіти

повернення перелітних птахів

народження ягнят

початок польових робіт

У різних частинах світу сезони визначалися навіть не рослинами, а кліматичними явищами, наприклад, таненням снігу у горах, приходом мусонів або відступом морського льоду. Тобто весна — це завжди локальна історія.

Метеорологічна весна

У більшості країн Європи та Північної Америки весну визначають за температурним принципом.

Зима — найхолодніші три місяці (грудень, січень, лютий).

Весна — березень, квітень, травень.

Саме тому метеорологи вважають, що весна починається 1 березня. Це зручно для науки: фіксовані дати дозволяють порівнювати кліматичні показники з року у рік і аналізувати зміни клімату. Саме цим користуються служби погоди. Але питання залишається відкритим, чи відчуваємо ми весну лише за температурою.

Слов’янський та язичницький погляд

У слов’янській традиції весна ніколи не була лише датою, це був процес пробудження світу, за яким уважно спостерігали покоління. Наші предки орієнтувалися не на календар, а на сонце, землю, воду та поведінку природи. Весна починалася тоді, коли:

день помітно подовжувався

танув сніг і «відкривалася» земля

поверталися птахи

з’являлися перші паростки та проталини

У язичницькому світогляді слов’ян ключовим був сонячний цикл. Сонце вважалося живою силою, яка буквально «оживляє» світ після зимового сну. Саме тому важливою точкою вважалося весняне рівнодення, близько 20–21 березня, — момент, коли день і ніч зрівнюються, а світло остаточно починає перемагати темряву.

Але водночас у народному календарі весну «зустрічали» значно раніше — вже наприкінці лютого чи на початку березня. Цей період супроводжувався обрядами закликання весни:

співом веснянок і гаївок

випіканням обрядового печива у формі птахів

символічним «вигнанням зими»

В українській традиції існувало чітке розуміння, що світло приходить раніше, ніж тепло. Лютий ще міг бути холодним, але сонце вже світило інакше: вище, яскравіше та довше. Саме це вважалося знаком початку весняного циклу.

Чому світло та тепло не збігаються

Температура зростає через збільшення світла, проте між максимумом світла та максимумом тепла є затримка приблизно в один місяць. Причина цього проста, адже Земля та океани нагріваються поступово.

Уявіть духовку, ви ввімкнули її на максимум на три години. Найгарячіше буде не у першу хвилину, а ближче до кінця і навіть після вимкнення тепло ще триматиметься. Так само й планета. Світла стає більше у лютому, але справжнє тепло ми відчуваємо пізніше.

На що орієнтуватися

Чи має зима бути найтемнішою та найхолоднішою порою року, відповідь залежить від того, що для вас важливіше:

ранкове світло, яке вже несе надію

чи перші теплі дні

Культурно ми часто «вмикаємо» весну ще у лютому — з першим сонцем, тюльпанами у супермаркетах і планами на новий сезон. Метеорологічно — вона приходить у березні, а от астрономічно — лише у день рівнодення. Всі ці варіанти мають підстави для існування.

Весна — це не дата у календарі, а відчуття переходу. Вона може початися у лютому, коли світло повертається, чи у березні, коли змінюється статистика температур, або навіть у день, коли ви вперше відчуєте тепле повітря на обличчі.