Лизальний килимок для тварин: для чого потрібний та як використовувати

Лизальний килимок став популярним девайсом для собак та котів. Його використання має безліч переваг, адже він виконує багато функцій про які розповіла ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна.
Переваги лизального килимка:
- заспокоює та розслабляє тварину;
- розважає та відволікає;
- уповільнює процес споживання їжі;
- допомагає очистити зуби, ясна та язик.
Лизальний килимок можна використовувати:
- якщо тварина схильна до стресу;
- якщо тварина дуже швидко їсть, заковтуючи великі шматки їжі;
- вдома, особливо коли тварина залишається сама;
- до або після візиту до ветеринарної клініки, під час перебування в стаціонарі;
- під час грумінгу, купання, підстригання кігтів та інших процедур;
- коли потрібно дати ліки (слід перемішати з начинкою для килимка);
- під час подорожі та тривалої дороги;
- під час відпочинку на природі, особливо влітку на пляжі.
Щоб потішити улюбленця:
- Оберіть килимок відповідного розміру
- Рівномірно розподіліть м’який корм або ласощі по отворах килимка
- Покладіть до холодильника або морозильної камери до застигання
- Дістаньте килимок, прикріпіть його на будь-яку тверду поверхню або просто покладіть поруч з твариною
Варіанти начинок для килимка:
- вологий корм, паштет, мус;
- фруктове або овочеве пюре;
- бульйон;
- мальт-паста.
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