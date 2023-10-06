Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лизальний килимок для тварин: для чого потрібний та як використовувати

Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лизальний килимок для тварин: для чого потрібний та як використовувати

Фото: Credits

Лизальний килимок став популярним девайсом для собак та котів. Його використання має безліч переваг, адже він виконує багато функцій про які розповіла ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Переваги лизального килимка:

  • заспокоює та розслабляє тварину;
  • розважає та відволікає;
  • уповільнює процес споживання їжі;
  • допомагає очистити зуби, ясна та язик.

Лизальний килимок можна використовувати:

  • якщо тварина схильна до стресу;
  • якщо тварина дуже швидко їсть, заковтуючи великі шматки їжі;
  • вдома, особливо коли тварина залишається сама;
  • до або після візиту до ветеринарної клініки, під час перебування в стаціонарі;
  • під час грумінгу, купання, підстригання кігтів та інших процедур;
  • коли потрібно дати ліки (слід перемішати з начинкою для килимка);
  • під час подорожі та тривалої дороги;
  • під час відпочинку на природі, особливо влітку на пляжі.

Щоб потішити улюбленця:

  • Оберіть килимок відповідного розміру
  • Рівномірно розподіліть м’який корм або ласощі по отворах килимка
  • Покладіть до холодильника або морозильної камери до застигання
  • Дістаньте килимок, прикріпіть його на будь-яку тверду поверхню або просто покладіть поруч з твариною

Варіанти начинок для килимка:

  • вологий корм, паштет, мус;
  • фруктове або овочеве пюре;
  • бульйон;
  • мальт-паста.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
139
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація