Льодові брили та намерзання на даху / © Associated Press

Реклама

Маленькі крижані «пагорби» вздовж країв даху можуть здатися безпечними, але вони здатні викликати серйозні пошкодження, від протікання даху до появи цвілі та проблем із конструкцією. Видання Martha Stewart розповіло, як їм запобігти, безпечно видалити та не пошкодивши будинок.

Якщо ви живете у регіоні з тривалими зимами, то, ймовірно, знайомі з цим явищем. Льодові брили та намороження формуються не просто через сніг, а через недостатню ізоляцію та втрату тепла з будинку. Тепле повітря підіймається вгору, розтоплює сніг на краю даху, а тала вода стікає у жолоби та вниз. Там вона знову замерзає та накопичується.

Таке намерзання блокують додатковий сніг і воду, а це призводить до протікання, утворення цвілі та навіть проблем із конструкцією даху.

Реклама

Як запобігти їхній появі

Профілактика завжди ефективніша за боротьбу із наслідками.

Очищення жолобів і водостоків. Перед зимою прибирайте листя та сміття. Забиті жолоби блокують талу воду, а це лише сприяє утворенню намерзаня.

Подовжені водостоки. Переконайтеся, що труби для стоку води відводять її щонайменше за 2 метри від будинку. Це допомагає уникнути застою води біля фундаменту та даху.

Правильна ізоляція та вентиляція горища. Найдієвіший метод боротьби з намерзанням — якісна ізоляція та вентиляція, адже вона запобігає втраті тепла з житлових кімнат, вентиляція дозволяє теплу виходити без перегрівання покрівлі, а герметизація щілин необхідна біля освітлювальних приладів, вентиляцій та люків.

Додатково деякі власники ставлять обігрівальні кабелі вздовж країв даху, але це радше тимчасова міра, ніж рішення проблеми.

Як безпечно видалити намерзання

Ніколи не лізьте на крижаний дах і не використовуйте молотки, лопати, відкритий вогонь чи сіль — це небезпечно та може пошкодити покрівлю. Краще:

Снігова грабля: коли ви стоїте на землі, знімайте сніг з нижніх 1–2 метрів даху, щоб припинити надходження нових мас снігу.

Носки з хлоридом кальцію: заповніть довгі шкарпетки чи колготи цим реагентом і покладіть перпендикулярно намерзанню — це створить канал для стоку води.

Тепла вода: обережно, без ризику вашої безпеки, можна полити жолоби теплою водою, щоб тимчасово розтопити лід. Але вода швидко замерзає, тому це лише короткочасне рішення.

Коли викликати фахівця

Професіонали мають спеціальне обладнання для безпечного видалення льоду та можуть виявити проблеми, які непомітні для звичайного ока.

Реклама

Якщо льодові намерзання повторюються щороку — це сигнал про проблеми з ізоляцією або вентиляцією.

Якщо вода протікає у будинок — дійте негайно: документуйте пошкодження, перемістіть меблі та речі, звертайтеся до страхової компанії.

Витрати на ремонт можуть накопичуватися дуже швидко, тому важливо діяти відразу.

Льодові намерзання — поширена, але серйозна зимова проблема. Їх не можна ігнорувати, бо наслідки для даху та будинку можуть бути дорогими та небезпечними. Правильна ізоляція, вентиляція, чисті жолоби та дотримання безпечних методів видалення льоду — це ключ до спокійної та безпечної зими.