Лише одне просте правило: як саджати помідори, щоб отримати гарний урожай

Помідор

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Помідори — одна з найпопулярніших домашніх культур. Вони цінуються за свій чудовий смак та універсальність. Існують два способи вирощування помідорів: з насіння або з готової розсади. Кожен метод має свої власні труднощі й переваги.

Успішне вирощування помідорів, чи то в мішках для вирощування або контейнерах, чи безпосередньо на грядках, залежить від контролю температури, якості ґрунту та захисту рослин від непередбачуваної погоди. Досвідчена садівниця Сара Рубенс розповіла Еxpress.co.uk про один дуже важливий фактор, який визначає якість вашого врожаю.

Більшість людей не усвідомлюють, що помідори бувають двох сортів — детермінантні та індетермінантні, і знання різниці є ключем до успішного садіння, каже вона.

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Головна відмінність між ними полягає в їхньому способі зростання та плодоношення.

Детермінантні помідори виростають до певної висоти, а потім зупиняються, даючи всі свої плоди приблизно одночасно. Вони вважаються невибагливими до догляду і низьковрожайними.

Тим часом індетермінантні помідори плодоносять протягом усього вегетаційного періоду. Вони вважаються високоврожайними і потребують належного догляду.

Деякі помідори краще підходять для контейнерних умов, ніж інші. Вирощування детермінантних кущових помідорів у контейнерах та індетермінантних — у ґрунті зазвичай має сенс, виходячи з їхніх потреб у просторі та підпорі.

Зазвичай детермінантні помідори менші та зручніші в догляді. Вони добре ростуть у великих контейнерах для патіо, коритах, віконних ящиках і підвісних кошиках.

Натомість індетермінантні помідори, зазначає Сара, краще підходять для садіння безпосередньо у ґрунт, оскільки вони потребують міцного підв’язування та підпори під час зростання.

Детермінантні помідори добре ростуть у великих контейнерах з високою тростиною для підпори, і багато експертів із садівництва погоджуються, що контейнерні помідори перевершують ґрунтові.

Зручність контейнерів приваблива, оскільки в них легше захистити помідори від погодних умов. Контейнери також є природним захистом від деяких шкідників.

Однак садівники повинні знати, що помідори, які не вирощуються в ґрунті, потребують частішого поливання. Урожайність плодів також може бути дещо знижена, оскільки томати, вирощені в ґрунті, мають більше місця для поширення коріння.

Отже, детермінантні сорти краще вирощувати в контейнерах, а індетермінантні — на грядках.

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Дата публікації 16:17, 15.03.24 Кількість переглядів 635 Час помідорів: як найкраще сіяти розсаду?