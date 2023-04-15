М'ясо в раціоні котів та собак: ветеринарка назвала переваги та недоліки такого харчування

М'ясо - це основне джерело протеїну в раціоні котів та собак. Воно містить усі основні амінокислоти, необхідні тваринам у будь-якому віці, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Яке м'ясо можна давати улюбленцю

Все залежить від потреб тварини та доступності для власників. Найпопулярнішими варіантами є:

курятина

індичка

кролик

свинина

яловичина

баранина

Важливо знати, що кожне м'ясо має свої переваги та недоліки

Курятина та свинина, біле м'ясо містять нижчий рівень протеїну, ніж баранина або яловичина. Яловичина містить протеїну найбільше.

У різних видах м’яса жир відрізняється за наявності у ньому основних жирних кислот. Найбільше їх в курячому м’ясі та свинині, менше - у баранині та яловичині.

У сирому м’ясі дуже мало натрію та багато калію. Найменший вміст натрію – у яловичині та свинині. Але у свинині найвищий рівень калію, а в курячому - найнижчий. Саме тому свинина корисна для тварин із захворюваннями серця.

Яловичина, баранина, курятина та свинина містять дуже мало кальцію та відносно мало магнію. Таке м'ясо корисне тваринам із сечокам'яною хворобою.

У курятині та свинині малий вміст цинку, на відміну від яловичини чи баранини.

З усіх видів м’'яса яловичина є найкращим джерелом заліза.

Зокрема у будь-якому м'ясі є нестача вітамінів групи В, С, А, D, E, кальцію, йоду, міді.

У свинині вітамін А відсутній взагалі. У жирі курячого м’яса вітаміну А більше, ніж в інших видах м’яса. Але свинина містить найвищий рівень вітамінів В1, В2 і В3, у курячому м'ясі їх найменше.

Загальна нестача вітамінів та мінералів у м’ясі підтверджує необхідність балансування раціону та підбір додаткових інгредієнтів для того, щоб улюбленець отримував усі необхідні поживні речовини.

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