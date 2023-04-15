М'ясо в раціоні котів та собак: ветеринарка назвала переваги та недоліки такого харчування

М'ясо - це основне джерело протеїну в раціоні котів та собак. Воно містить усі основні амінокислоти, необхідні тваринам у будь-якому віці, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Яке м'ясо можна давати улюбленцю
Все залежить від потреб тварини та доступності для власників. Найпопулярнішими варіантами є:
- курятина
- індичка
- кролик
- свинина
- яловичина
- баранина
Важливо знати, що кожне м'ясо має свої переваги та недоліки
Курятина та свинина, біле м'ясо містять нижчий рівень протеїну, ніж баранина або яловичина. Яловичина містить протеїну найбільше.
У різних видах м’яса жир відрізняється за наявності у ньому основних жирних кислот. Найбільше їх в курячому м’ясі та свинині, менше - у баранині та яловичині.
У сирому м’ясі дуже мало натрію та багато калію. Найменший вміст натрію – у яловичині та свинині. Але у свинині найвищий рівень калію, а в курячому - найнижчий. Саме тому свинина корисна для тварин із захворюваннями серця.
Яловичина, баранина, курятина та свинина містять дуже мало кальцію та відносно мало магнію. Таке м'ясо корисне тваринам із сечокам'яною хворобою.
У курятині та свинині малий вміст цинку, на відміну від яловичини чи баранини.
З усіх видів м’'яса яловичина є найкращим джерелом заліза.
Зокрема у будь-якому м'ясі є нестача вітамінів групи В, С, А, D, E, кальцію, йоду, міді.
У свинині вітамін А відсутній взагалі. У жирі курячого м’яса вітаміну А більше, ніж в інших видах м’яса. Але свинина містить найвищий рівень вітамінів В1, В2 і В3, у курячому м'ясі їх найменше.
Загальна нестача вітамінів та мінералів у м’ясі підтверджує необхідність балансування раціону та підбір додаткових інгредієнтів для того, щоб улюбленець отримував усі необхідні поживні речовини.
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