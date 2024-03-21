Магазинні перці: чи варто садити їхнє насіння для гарного врожаю

Зазвичай багато садівників мають сумніви щодо якості таких насінин. Чи можна саджати насіння з покупних перців і чи дадуть вони хороший врожай розповідає експертка з садівництва.

Автори каналу "Наш сад" надихають новими ідеями та корисними порадами для садівників. Цього разу Анна, розповідає, чи садити насіння магазинних перців.

Магазинні перці часто є гібридами, але це не завжди впливає на якість насіння. Існує думка, що наступне покоління вирощене з такого насіння буде мутувати.

Як відомо, у гібридів є свій рівень віддаленості від початкового схрещення, який позначається: "ф1", "ф2", "ф3"і так далі. Між першим і третім поколіннями відхилення досить незначні. Отже, якщо магазинний перець належить до "ф1", то насіння з нього буде "ф2". Це означає, що можна спокійно садити таке насіння з впевненістю у його врожайності.

Експертка з садівництва радить не лякатися саджати насіння з покупних перців.

Читайте також: