Магія 90-х і 70-х років: у моду повертаються вінтажні новорічні прикраси

Магія 90-х і 70-х років: у моду повертаються вінтажні новорічні іграшки / © Associated Press

Йдеться про ті прикраси, які блищать, сяють усіма кольорами веселки, рухаються та співають, а також повертають нас у час, коли свята були магією, а не боротьбою за ідеальну естетику.

Видання Martha Stewart нагадує, що свята — це не про досконалість. Це про радість і сміх. Про ностальгію. І так, інколи — про невеликий кітч. Але якщо робити все з любов’ю та гарними намірами, навіть найнесподіваніші акценти можуть мати гармонійний та чарівний вигляд.

Тож замість того, щоб ховати ваші улюблені «дивні» святкові речі на дно коробки, цього року спробуйте дати їм шанс.

Світлові пластикові прикраси на ґанку

Колись ці пластикові фігури Санти чи Діда Мороза, сніговиків і зайчат прикрашали подвірʼя та оселі, а тепер переживають повноцінне повернення в моду.

Секрет стилю — композиція. Не ставте все одразу: оберіть дві-три фігури та розмістіть їх біля дверей чи вздовж доріжки. Вийде не хаос, а милий ретроперформанс, який одразу налаштує гостей на святковий лад.

Сріблястий дощик

Новорічний дощик — це рух, блиск і трішечки голлівудської гламурності 50-х. Так, він може бути кітчевим. Але якщо використовувати його помірно, тонкими пасмами, а не жменями, він робить ялинку об’ємною, мерехтливою та неймовірно святковою.

Розподіляйте його з різною щільністю — ближче до низу більше, ближче до верхівки менше.

Великі різноколірні лампочки

Сучасні тренди схиляють нас до теплих білих гірлянд, але хто може сперечатися з тим, що великі барвисті лампочки — це чисте різдвяне щастя?

Вони світяться наче різдвяні карамельки, одразу роблять будь-яку кімнату теплішою, а також вони ідеально працюють у парі з хвойною гірляндою на каміні чи сходах. Це той самий випадок, коли «яскраво» дорівнює «чарівно».

Фігурки, які співають і танцюють

Той самий Рудольф, який співає свою пісню. Санта, який танцює під «Jingle Bells». Чи потрібні вони нам? Не зовсім. Чи роблять вони наше свято веселішим? Безумовно. Головне — вмикати їх вибірково, наприклад, на вечірці, для гостей чи для маленьких родинних сюрпризів. Тоді вони не втомлюють, а дарують настрій.

Різдвяні ялинки незвичних кольорів

Алюмінієві та кольорові штучні ялинки мають абсолютно розкішний вигляд. Бронзові, білі, рожеві, сині, золоті — це вже не ексцентричність, а гра з настроєм. Хочете спробувати, але не впевнені? Обирайте невеличку ялинку у сміливому кольорі — для дитячої кімнати, вітальні чи передпокою.

Мініатюрні різдвяні містечка

Сучасні дизайнерські інтер’єри повернули любов до різдвяних містечок. Вони масштабні та інколи здаються зайвими в інтерʼєрі, але саме вони можуть створити святковий грінч-настрій.

Якщо розмістити їх продумано, наприклад, на каміні, консолі чи навіть окремій полиці, вони перетворюються на чарівну інсталяцію. А ще можуть стати чудовою сімейною традицією: щороку можна додавати по одному будиночку або дарувати гостям маленьку фігурку на згадку.

Свята — це не змагання за ідеальний смак, це можливість дозволити собі трохи більше блиску, барв і магії. І якщо ви хочете рожеве дерево, сніговика, який співає, чи ретролампи з 90-х — значить, це і є ваша естетика радості. А вона завжди наймодніша.