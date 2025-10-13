Магія чорних котів: міфи, легенди та позачасовий шарм / © Associated Press

Та за всією цією гламурною «чорнокішковою» естетикою криється довга, драматична та водночас прекрасна історія, про це розповіло видання Daily Paws.

Ще у давнину коти були символами сили, інтуїції та захисту. В Єгипті їм поклонялися — богиня Бастет, покровителька дому та жіночності, зображувалася саме з котячою головою. Грецька Геката, богиня магії, теж мала чорну кішку-помічницю.

Але все змінилося у Середньовіччі. Католицька церква почала асоціювати чорних котів із дияволом і відьмами. У 1233 році папа Григорій IX навіть видав буллу, у якій назвав чорних котів «знаряддями Сатани». Ці тварини стали мішенню переслідувань, їх масово вбивали та вважали винними у поширенні чуми.

Іронія у тому, що саме коти могли стримати епідемію, бо полювали на щурів — справжніх носіїв хвороби.

Культ чорного кота

Не всі народи вважали чорних котів нещасливими. В Японії, наприклад, фігурка Maneki Neko («манячий кіт») у чорному кольорі вважається оберегом від злих духів і приносить удачу. У кельтських легендах чорний кіт був посланцем з потойбіччя — не для зла, а щоб передати послання богів.

Навіть у Європі до них поступово змінилося ставлення, моряки вважали чорних котів талісманами, які захищають корабель від бурі. Дружини рибалок залишали вдома чорних котів, бо вірили, що ті оберігають їхніх чоловіків у морі.

Українські забобони про чорних котів

У нашій культурі чорні коти теж мають особливе місце і далеко не завжди негативне.

«Кіт перейшов дорогу — чекай біди» — найвідоміша прикмета, але її тлумачення не всюди однакове. У деяких регіонах України вважають, що якщо чорний кіт перейшов шлях — просто потрібно тричі постукати по дереву чи обійти іншим шляхом і лихо мине.

У Карпатах казали: «чорний кіт охороняє дім від злих духів», тому селили такого біля порогу.

У народі вірили, що чорний кіт бачить те, що людям недоступне, наприклад, духів, зміну енергій, «негатив» у домі. Якщо кіт довго вдивляється у куток, значить, він «очищає» простір.

А ще є добра прикмета, якщо чорний кіт сам зайшов у ваш дім — буде щастя та добробут. Його ні в якому разі не можна виганяти.

Тож, можливо, справа не у кольорі шерсті, а у тім, що чорні коти просто відчувають більше, ніж ми.

Популярність у TikTok

У 2020-х чорні коти стали новими зірками інтернету. Сотні користувачів TikTok і Instagram публікують відео з тегами #blackcatlove та #voidkitty — де «void» (англ. «порожнеча») стало милим мемом про блискучих чорних пухнастиків, які нагадують живу тінь.

Інтернет допоміг людям переосмислити своє ставлення до чорних котів. Ми більше не бачимо у них демонів — лише харизматичних, ніжних і розумних створінь.

Чому чорних котів найважче прилаштувати

На жаль, навіть у XXI столітті чорних котів усиновлюють рідше, ніж тварин іншого кольору. У Європі та Америці, у притулках їх часто залишають «на потім». А деякі навіть не видають таких тварин напередодні Гелловіну, боячись, що їх можуть використати у ритуалах або просто для «страшного декору».

Тож, якщо шукаєте домашнього улюбленця, зверніть увагу саме на чорних котів. Вони не приносять біди — вони приносять любов, затишок і трохи таємниці у ваш дім.

Сьогодні чорні коти — справжні ікони стилю. Вони надихають художників, модельєрів і режисерів. Від «Салему» з серіалу «Сабріна — юна відьма» до безіменного кота у фільмі «Сніданок у „Тіффані“» — чорні коти залишаються символом вільного, незалежного та загадкового духу.