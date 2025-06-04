Махрові квіти помідорів: чому вони зʼявляються і що з ними робити

Махрова квітка помідора / © ТСН

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Якщо ви вже деякий час вирощуєте помідори, ймовірно, бачили різноманітні деформації на своїх рослинах. Іноді деформації зумовлені стресом, іноді вони викликані умовами довкілля, а іноді хвороба є коренем проблеми.

Махрові квіти помідорів — це фасційовані або зрощені квіти помідорів, і існує кілька причин, чому відбувається це дивне зростання. GardeningKnowHow розповідає про цю поширену проблему та пояснює що це означає для ваших рослин.

Який вигляд має махрова квітка

Мегацвіття помідорів виникає, коли одна квітка помідора зростається з іншою в зав’язі. Найчастіше це стосується двох зав’язей, але мегацвіття помідорів може складатися з шести зрощених разом квіток.

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Зазвичай мегацвітіння помідорів можна помітити задовго до того, як воно перетвориться на плід. Щоб ідентифікувати його, зверніть увагу на квітку з додатковими пелюстками, яка трохи нагадує кульбабу, такі квітки називають ще королівськими. Зазвичай під час вирощування помідорів квіти мають від п’яти до семи пелюсток та одну маточку. Мегацвітіння помідорів може мати одну або більше маточок.

Фасціація квіток зустрічається у понад 100 різних видів рослин. Ця випадкова мутація зазвичай не є шкідливою, хоча може впливати на стебла, коріння, плоди та квіти.

Що спричиняє мегацвітіння помідорів

Мегацвітіння помідорів може виникнути з кількох причин. Бактерії, стресові умови навколишнього середовища, грибкові захворювання, пошкодження гербіцидами, генетика або вірусні захворювання — все це може спричинити фасціоване цвітіння помідорів. Хоча деякі поширені хвороби помідорів можуть спричиняти мегацвітіння, є й менш проблематичні причини його виникнення.

Дослідження 1998 року показало, що помідори, вирощені за низьких температур, більш схильні до генетичних вад у квітках. Ось чому перші плоди томатної рослини часто мають цю аномалію. З потеплінням наступні цвітіння зазвичай розвиваються нормально.

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Що робити з мегацвітінням томатів

Якщо ви знайдете одну з цих квіток томату, які мають дивний вигляд, у своєму саду, не хвилюйтеся! Мегацвітіння не шкідливе, і плоди, які вони утворюють, безпечні для вживання.

Єдина реальна проблема полягає в тому, що ці гігантські плоди потребують великої енергії для розвитку — подібно до того, як матері трійні потрібна додаткова енергія для вигодовування кількох дітей.

Однак є кілька способів запобігти зрощенню квіток томатів. Оскільки прохолодні температури сприяють цьому стану, вирощуйте помідори лише тоді, коли мине вся небезпека заморозків. Найкраща температура для вирощування помідорів становить від 18 до 21°C вдень та 13°C або вище вночі.

Деякі експерти вважають, що старі та менші сорти рослин рідше проявляють цю ознаку. Тож, якщо ви турбуєтеся про зрощені квіти помідорів, відмовтеся від великих гібридів і вирощуйте замість них помідори чері.

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Також стежте за тим, щоб ваші рослини помідорів були достатньо политі, удобрені, підв’язані, розміщені на певній відстані одна від одної та захищені від шкідників, хвороб та бур’янів. Здорові рослини, що не переносять стрес, менш схильні до розвитку цієї генетичної вади.

Нарешті, якщо ви виявите подвійне, потрійне або навіть більше мегацвітіння помідорів на вашій рослині помідорів, ви завжди можете прищипнути його, щоб запобігти утворенню масивних або деформованих плодів. Це збільшить врожайність ваших помідорів, перенаправивши енергію з формування одного гігантського помідора на формування кількох плодів правильної форми.

Зрештою, махрові квіти помідорів — це кумедна маленька дивинка природи. Якщо ви виявите, що на ваших рослинах помідорів утворюються якісь, залиште одне або два і подивіться, що станеться. Вони часто перетворюються на дивні на вигляд помідори, які мають кумедну форму або є надзвичайно великими. Розважайтеся у своєму саду та дозвольте цим мегацвітінням рости.

Дата публікації 13:03, 03.09.23 Кількість переглядів 58 Як пришвидшити дозрівання томатів — Сніданок на дачі