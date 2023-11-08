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Маленькі хитрощі: 4 способи зробити кімнату затишною

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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730
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Маленькі хитрощі: 4 способи зробити кімнату затишною

4 способи зробити кімнату затишною / Фото: Credits

Блогерка Хоуп Ватсон поділилась своїми лайфгаками, як додати затишку оселі.

За сторінкою дівчини слідкують більше 200 тисяч людей, а вона ділиться з ними лайфхаками щодо організації домашнього простору та своєю щоденною рутиною.

В останньому відео вона назвала кілька речей, які додають кімнаті затишку.

  • Використовуйте ковдри і пледи.
  • Додайте багато подушок.
  • Використовуйте в просторі декор, який вам до вподоби.
  • Хорошу роль в цьому ансамблі відіграють джерела м'якого світла, такі як свічки, лампи або нічники — застосуйте їх.

Окрім цього, можна побачити, що блогерка любить рослини, наявність яких також додає свою нотку привабливості.

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Дата публікації
Перегляди
730
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