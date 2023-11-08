Маленькі хитрощі: 4 способи зробити кімнату затишною

Блогерка Хоуп Ватсон поділилась своїми лайфгаками, як додати затишку оселі.
За сторінкою дівчини слідкують більше 200 тисяч людей, а вона ділиться з ними лайфхаками щодо організації домашнього простору та своєю щоденною рутиною.
В останньому відео вона назвала кілька речей, які додають кімнаті затишку.
- Використовуйте ковдри і пледи.
- Додайте багато подушок.
- Використовуйте в просторі декор, який вам до вподоби.
- Хорошу роль в цьому ансамблі відіграють джерела м'якого світла, такі як свічки, лампи або нічники — застосуйте їх.
Окрім цього, можна побачити, що блогерка любить рослини, наявність яких також додає свою нотку привабливості.
Раніше ми писали про 4 кольори, які не варто вибирати для фарбування стін
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