Маленькі хитрощі: 4 способи зробити кімнату затишною

За сторінкою дівчини слідкують більше 200 тисяч людей, а вона ділиться з ними лайфхаками щодо організації домашнього простору та своєю щоденною рутиною.

В останньому відео вона назвала кілька речей, які додають кімнаті затишку.

Використовуйте ковдри і пледи.

Додайте багато подушок.

Використовуйте в просторі декор, який вам до вподоби.

Хорошу роль в цьому ансамблі відіграють джерела м'якого світла, такі як свічки, лампи або нічники — застосуйте їх.

Окрім цього, можна побачити, що блогерка любить рослини, наявність яких також додає свою нотку привабливості.

Раніше ми писали про 4 кольори, які не варто вибирати для фарбування стін

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