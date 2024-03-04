Майте терпіння: чого не можна робити навесні з цибулинними рослинами

Березень та квітень тішать садівників цвітінням цибулинних. Оскільки температура починає підвищуватися, а світловий день стає довшим, стає приємніше знову проводити час на свіжому повітрі.

У цей час сади почнуть оживати і багато ділянок вимагають особливої уваги. Перші місяці весни підходять, наприклад, для наведення ладу та проведення санітарної обрізки. Але є роботи, які категорично не варто робити навесні, а слід відкласти до літа.

Про те, чого не варто робити найближчими місяцями в саду, розповідає експерт із садівництва та легендарний ведучий популярного шоу BBC "Світ садівників" Монті Дон.

Виявляється у березні, квітні і навіть у травні не можна обрізати цибулинні, що ростуть у саду.

Залежно від сорту цибулини можна садити восени, навесні та влітку. Але якщо вони цвітуть навесні, обрізати їх можна тільки влітку.

Після того, як ваші нарциси або гіацинти відцвіли, може виникнути спокуса злегка підстригти їхнє листя і упорядкувати клумбу, але робити цього не можна. Не обрізайте, не підв'язуйте та не прибирайте листя цибулин, а дозвольте йому відмерти природним шляхом, оскільки квіти наступного року створюються внаслідок фотосинтезу листя.

Залиште їх доти, доки не зникнуть останні сліди зелені — це буде як мінімум у червні — а потім приведіть їх до ладу або обріжте. Королівське садівниче товариство (RHS) радить зачекати щонайменше шість тижнів після закінчення цвітіння, як обрізати цибулинні рослини. Садівникам слід зрізати відмерле листя і, в ідеалі, видаляти його тільки тоді, коли воно стане жовтим і схожим на солому. Поки листя не набуде такого вигляду, садівникам слід продовжувати поливати цибулини та підгодовувати їх у звичайному режимі.

RHS також радить садівникам не зв'язувати та не зав'язувати листя весняних рослин. Листю необхідно піддаватися впливу сонячного світла, щоб мати можливість фотосинтезу. Зв'язувати його, згинати, заплітати чи ховати під найближчі рослини — не найкраща ідея.

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