Мелотрія: як правильно вирощувати цю Мексиканську ліану / © Credits

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Якщо ви шукаєте щось нове для свого городу чи мрієте здивувати гостей незвичними закусками — мелотрія шершава стане ідеальним варіантом. Як виростити цю рослину, правильно за нею доглядати та навіть зібрати врожай розповіли на сторінці sandra.urbangarden.

Що таке мелотрія

Мелотрія, також знана як мишача диня, кислий мексиканський огірок або кавунчик, родом з Центральної Америки. Її дрібні, овальні плоди розміром з виноградину мають вигляд як мініатюрні кавуни, але на смак більше схожі на огірок із легкою кислинкою.

Це не просто декоративна рослина — вона їстівна, багата на антиоксиданти, чудово освіжає у спеку та може стати родзинкою вашої кухні.

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Мелотрія — теплолюбна в’юнка рослина, яку можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і на балконі, у контейнері. Вона чудово підходить для вертикального озеленення та утворює пишну зелену стіну з дрібненькими «кавунчиками».

Як виростити мелотрію

Підготовка до посіву

Період посіву: насіння висівають на розсаду за 4–6 тижнів до останніх весняних заморозків.

Прямий посів у ґрунт: можливий, коли нічна температура стабільно перевищує +10°C.

Ґрунт: легкий, добре дренований, багатий на органіку.

Відстань між рослинами: 25–30 см.

Освітлення та температура

Мелотрія любить сонце — вибирайте максимально освітлене місце.

Не переносить заморозків і різких перепадів температури.

Ідеальна температура для росту: +20–28°C.

Полив та підживлення

Поливайте регулярно, але помірно: надлишок вологи може призвести до гниття коренів.

Підживлюйте органічним компостом або комплексними добривами раз на 2–3 тижні.

Опора

Мелотрія росте як ліана, тому обов’язково встановіть сітку чи огорожу.

Якщо вирощуєте у контейнері — підійде декоративна решітка чи навіть балконні поручні.

Шкідники та хвороби

Мелотрія відома своєю стійкістю до хвороб і шкідників. Але, як і всі гарбузові, вона може привертати:

Попелиць

Павутинного кліща

Рішення:

Обприскування настоєм часнику чи мильною водою.

Регулярні огляди листя.

Коли збирати врожай

Через 65–75 днів після посіву.

Збирайте плоди, коли вони досягають розміру винограду (2–4 см).

Не зволікайте: перезрілі плоди втрачають хрусткість і набувають гіркуватого смаку.

Чим частіше збираєте — тим більше нових плодів отримаєте.

Як зберігати та використовувати

Зберігайте свіжі плоди в холодильнику до 2 тижнів.

Мариновані плоди можна тримати у прохолодному місці до 6 місяців.

Ідеї для подачі: у салатах замість огірка; як пікантна закуска до сиру; у мохіто чи коктейлях як оригінальна прикраса; для консервації.



Чому варто вирощувати мелотрію

Невибаглива у догляді

Декоративна та урожайна

Підходить навіть для балкона

Корисна: містить вітаміни С, К, антиоксиданти

Абсолютно безпечна для дітей

Мелотрія — ідеальний вибір для тих, хто хоче додати екзотики на грядку без зайвого клопоту. Спробуйте один раз і ця «мишача диня» точно стане вашою сезонною улюбленицею.

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