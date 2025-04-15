Мерехтливі яйця, мов коштовності: оригінальна прикраса для великоднього кошика

Мерехтливі яйця, мов коштовності / © Credits

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Цьогоріч у соціальних мережах увагу знову привертає нестандартний лайфгак — крашанки, зварені у вині. Їхній глибокий, благородний відтінок, який переливається мов дорогий агат або старовинний рубін, справді нагадує ювелірні вироби. Вони можуть стати не лише смачним доповненням до великоднього кошика, а й справжньою окрасою святкового столу.

На сторінці valeria.matrokhina поділилися простим рецептом незвичних крашанок у червоному вині. Ідея одразу знайшла відгук у серцях тих, хто прагне поєднати вишуканість і традицію.

Інгредієнти

Білі курячі яйця

Червоне солодке вино (краще натуральне, без барвників; ідеально підходить кагор) 750 мл

Приготування

Добре помийте білі яйця під проточною водою, щоб змити забруднення та восковий наліт (якщо є). Вилийте вино у невелику каструлю з товстим дном, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Обережно опустіть яйця у вино. Варіть 7 хв на середньому вогні. Після варіння зніміть каструлю з вогню. Не діставайте яєць, залиште їх у вині настоюватися. Чим довше — тим інтенсивніший буде колір. Оптимально — від 4 до 24 годин. Для рівномірного забарвлення варто час від часу обережно перевертати їх. Дістаньте яйця та викладіть їх на паперовий рушник. Дайте повністю висохнути.

У результаті отримаєте дивовижно красиві крашанки кольору стиглої вишні чи темного граната з м’яким винним блиском. Вони мають по-справжньому вишуканий вигляд — наче каміння з королівських скарбниць.

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Чи безпечні яйця, зварені у вині

Якщо використовувати якісне вино без барвників і консервантів, такі яйця можна їсти без страху. Вино містить натуральні антиоксиданти, а алкоголь під час варіння повністю випаровується. Єдине — через тривале настоювання білок може мати ледь відчутний винний присмак, що надає цікавих ноток для гурманів.

Що ще можна спробувати

Чай каркаде: дає рожеві та бордові відтінки.

Куркума: насичено-жовтий колір.

Червонокачанна капуста: холодний синьо-фіолетовий відтінок.

Буряк: рожево-червоний колір.

Кава чи чорний чай: теплі коричневі тони.

У всіх культурах яйце є символом зародження життя, відродження, весни. Недаремно саме фарбоване яйце стало головним атрибутом великоднього кошика. І незалежно від того, обираєте ви вишукану новинку фарбування чи давню традицію, головне — щоб усе було зроблено з любов’ю.

Нехай цього Великодня ваш кошик буде не лише святковим, а й неповторним. А серед яскравих писанок знайдеться місце для тієї, яка мерехтить, як дорогоцінний камінь.