Метод біологічної боротьби зі шкідниками: які комахи корисні та як залучити їх до свого саду

Сонечко / © Credits

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Ось що вам потрібно знати про корисних комах у саду, зокрема, де їх взяти та які види можуть допомогти вистежити шкідників у вашому саду, розповідає The Spruce.

Чи можуть комахи допомогти розв’язати проблему зі шкідниками

Так, додавання корисних комах у ваш сад може допомогти зменшити або усунути популяції шкідливих комах.

Хоча деякі комахи пошкоджують рослини, свердлячи стебла, поїдаючи листя або гризучи отвори у фруктах, багато інших є нешкідливими та виконують важливі функції в екосистемі вашого саду.

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Окрім запилення квітів — необхідності за вирощування фруктів та овочів, корисні комахи можуть полювати на популяції шкідників, контролюючи їх та захищаючи сад, над яким ви наполегливо працювали.

Де знайти корисних комах

Один простий спосіб додати корисних комах до вашого саду — це знайти живих комах у місцевому садовому центрі чи розпліднику, або купити їх у авторитетного продавця.

Щойно ви отримаєте їх, випустіть їх у свій сад, де, якщо пощастить, вони поласують шкідниками, які турбували ваші рослини.

Ще один спосіб заманити корисних комах до вашого саду — це додати рослини, які їх приваблюють. Багато комах, на яких ми покладаємося для знищення шкідників, таких як попелиця та гусениці, також є запилювачами, і город з місцевими багаторічниками поблизу служить готовим середовищем для них.

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Цей метод може вимагати додаткових насаджень і зайняти більше часу, але з невеликим доглядом вам не доведеться знову купувати корисних комах, щойно ви включите місцеві рослини-запилювачі до свого саду.

Які комахи вам потрібні

Незалежно від обраного вами методу біологічної боротьби зі шкідниками, першим кроком є ​​правильна ідентифікація комах-шкідників, які шкодять вашим рослинам. Уважно стежте за своїм садом і переконайтеся, що у вас є належна ідентифікація, перш ніж складати план завезення корисних комах.

Тип корисних комах, яких ви хочете завести до свого саду, залежатиме від того, які шкідники шкодять вашим рослинам.

Ось огляд деяких найпоширеніших комах-шкідників у городі, рослин, на які вони націлені, та корисних рослин, які можуть їх знищити.

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Попелиця

Попелиця полює на широкий спектр їстівних та декоративних садових рослин — насправді, існують різні види, які віддають перевагу різним культурам, включаючи картоплю, капустяні та перець, а також дерева та чагарники.

Якщо ви помітили попелицю на своїх рослинах, один із найпростіших способів боротьби з нею — це обприскати її сильним струменем води зі шланга. Якщо проблема не зникає, корисні комахи-хижаки, такі як сонечка, золотоочки та паразитичні оси, можуть допомогти контролювати популяції.

Трипси

Трипси — це крихітні комахи, які використовують свої ротові органи, щоб проколювати листя рослин і висмоктувати сік. Окрім пошкодження або деформації листя, вони залишають після себе відходи у вигляді крихітних чорних цяток.

Як і у випадку з попелицями, різні види віддають перевагу різним рослинам. Трипси можуть харчуватися звичайними городніми рослинами, такими як цибуля, квасоля, полуниця, виноград та деякі квітучі культури.

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До природних ворогів трипсів належать зелені золотоочка, крихітні піратські клопи та сонечка. Однак, оскільки їх, як відомо, важко контролювати, вам може знадобитися боротися з трипсами за допомогою комбінації корисних комах та найселективніших, найменш токсичних органічних пестицидів.

Що робити після внесення корисних комах

Після внесення корисних комах продовжуйте спостерігати, щоб оцінити, наскільки ефективно вони дають раду з проблемою, щоб ви могли внести корективи — повторне застосування корисних комах або більша їхня кількість одночасно може бути ефективнішим.

Гусінь

Деяка гусінь, така як томатний рогіз та тютюновий рогіз, може знищити 90% листя на рослинах томатів і навіть можуть харчуватися зеленими плодами. Ви також можете виявити їхню шкоду, звернувши увагу на темно-зелені гранули, які вони залишають як відходи.

Паразитичні оси, такі як браконіди, відкладають яйця в тілі цієї гусениці, пізніше вони поїдають гусеницю та плетуть на її тілі власні кокони.

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Жуки

Хоча деякі жуки, такі як сонечка, корисні в саду, інші — ні.

Колорадські жуки націлені на картопляні рослини, тоді як жуки-арлекіни завдають шкоди рослинам родини хрестоцвітих, таким як капуста кале, цвітна, білокачанна капуста та броколі. Японські жуки полюють на різноманітне листя рослин, включаючи виноград, малину, кісточкові дерева, чорнобривці та сою.

Окрім того, щоб збирати жуків з рослин вручну та топити їх у відрі з мильною водою, ви можете спробувати завести клопів-убивць або паразитичних мух, щоб допомогти контролювати їхню кількість.

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