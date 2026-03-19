Як легко посіяти моркву / © Associated Press

Реклама

Морква — улюблений овоч на кожному городі, але її насіння може бути примхливим. Садівник Джеймі Волтон розповів про простий та ефективний метод, який допомагає насінню проростати швидко й рівномірно. Навіть якщо ви раніше стикалися з проблемами, цей хитрик усе змінить. Його секрет — метод «дощечки», який буквально перетворює сіяння моркви на легкий і контрольований процес.

Крок 1: підготовка грядки

Спершу оберіть добре підготовлений ґрунт, він має бути розпушений і без грудок. Садівник радить використовувати необроблену дерев’яну дошку, яка стане вашим інструментом для формування рівних і неглибоких борозенок. Коли ви притискаєте дошку до землі, то створюєте ідеальний ряд завглибшки 2–3 см.

Крок 2: «примусове» замочування насіння

Після формування ряду його добре поливають. Насіння моркви перед сіянням можна замочити на годину, це допомагає активувати проростання. Потім його висівають досить густо, бо пізніше моркву доведеться проріджувати.

Реклама

Крок 3: накривання і підтримка вологості

За допомогою дошки насіння засипають компостом і вирівнюють поверхню. Потім ряд знову рясно поливають і накривають дошкою, щоб забезпечити постійну вологу та не дати насінню висохнути.

Крок 4: догляд до проростання

Насіння зазвичай проростає через 10–14 днів. Важливо регулярно перевіряти стан грядки. Щойно з’являться перші сходи, дошку прибирають і дозволяють моркві рости далі за природних умов.

Метод «дощечки» від Джеймі Волтона — це простий і надійний спосіб отримати рівномірні сходи моркви без стресу для насіння. Навіть якщо раніше вам не вдавалося її проростити, цей трюк допоможе досягти стабільного результату. Легко, швидко та з відчуттям контролю, тепер вирощування моркви стане задоволенням, а не випробуванням.