Мікрозелень: цікавий лайфгак з вирощування без землі

Мікрозелень: цікавий лайфгак з вирощування / © Credits

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Усе, що вам потрібно, щоб мати домашню та смачну зелень — це трохи часу, правильна підготовка насіння та кілька секретів, про які розповіли на сторінці Яскрава клумба.

Що таке мікрозелень

Мікрогрін — це молоді паростки овочів, трав і бобових, які зрізають у віці 7–10 днів після проростання. Вони містять у 5–40 разів більше вітамінів та антиоксидантів, ніж дорослі рослини. Популярні різновиди — рукола, редис, гірчиця, соняшник, базилік, крес-салат, люцерна, броколі, горох.

Підготовка насіння: головний секрет успіху

Для отримання чистої, здорової мікрозелені варто особливо уважно поставитися до підготовки насіння:

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Відбір: залийте насіння чистою водою. Те, що спливе — викиньте, воно не проросте.

Знезараження: розчиніть 30 мл 3% перекису водню в 1 л води. Замочіть насіння: дрібне (базилік, люцерна, крес-салат) на 20–30 хв, велике (горох, соняшник) на 4–6 годин.

Промивання: після замочування ретельно промийте насіння чистою водою.

Увага: деяке насіння, наприклад, базиліку чи крес-салату, можна сіяти без замочування, особливо якщо воно вже очищене та якісне.

Як виростити мікрозелень без землі

Для вирощування вам знадобиться лише кілька простих речей: тарілка чи контейнер, сито чи сітка, харчова плівка та чиста вода.

Налийте воду у посудину так, щоб вона лише торкалася сітки знизу.

Рівномірно розподіліть підготовлене насіння по поверхні сітки.

Накрийте плівкою з кількома дірочками для вентиляції.

Щодня промивайте насіння та міняйте воду, щоб уникнути цвілі.

Через 3–4 дні з’являться перші сходи. Через 7–10 — готова мікрозелень.

Порада:

Не варто виставляти паростки під пряме сонце одразу. Перші дні їм потрібна волога та тепло. А коли з’являться паростки — забезпечте хороше освітлення. Ідеально — біля вікна чи під фітолампою.

Як використовувати мікрозелень

Ці яскраві молоді листочки додають свіжості будь-якій страві. Використовуйте їх у салатах, бутербродах, ролах, смузі чи як прикрасу до страв. Вони не лише покращують смак, а й збагачують раціон вітамінами С, К, Е, фолієвою кислотою, залізом і магнієм.

Мікрозелень — це маленький зелений крок до великого здоров’я. А коли ви вирощуєте її вдома, ви додаєте до свого життя не лише користь, а й приємний ритуал турботи про себе.