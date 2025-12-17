зимове прибирання для лінивих / © Credits

Пил, мікроби та застуда часто йдуть пліч-о-пліч, тож експерти радять не відкладати прибирання на весну, а зробити легкий зимове очищення дому вже зараз, про це розповіло видання Real Simple.

Можливо ви помічали, що взимку люди частіше хворіють, і це не випадковість. Холод та грип досягають піка саме взимку, але лише 27% господарів проводять генеральне прибирання у цей час, у порівнянні з 58% навесні.

Прибирання та організація простору зменшують кількість мікробів, створюють спокійну атмосферу, а також дають фору перед традиційним весняним прибиранням.

Почніть з «гарячих точок». Світильники, вимикачі, дверні ручки — майже половина людей ігнорує ці зони, хоча саме вони є «найзаразнішими». Протирайте їх милом і дезінфекційним засобом. Підвіконня, плінтуси та вентиляційні решітки. Пил накопичується там швидко, особливо коли працює опалення. Візьміть пилотяг із насадкою-щіткою, пройдіться по плінтусах і витріть вологою мікрофіброю. Вентилятори. Ці місця часто лишаються поза увагою. Витріть лопаті та лампи сухою мікрофіброю чи трохи розведеним милом. Для зручності можна використовувати спеціальний пилозбирач для вентиляторів. Прання постільної білизни та подушок. Щоб уникнути застуди та пилових алергенів, регулярно періть постіль, пледи та декоративні подушки. Дотримуйтесь інструкцій на етикетках, щоб речі не втратили форму. Віконні рами та відливи. Холодне повітря та конденсат залишають бруд. Очистьте їх щіткою чи старою зубною щіткою з теплою мильною водою, потім насухо витріть. Приберіть і дезінфікуйте вхідні зони. Зимові черевики, шапки та пальта накопичують сніг, бруд і сіль. Створіть зону для зберігання речей, а килимки регулярно струшуйте та мийте розчином води та оцту. Кухонні «гарячі точки». Регулярно мийте стільниці, раковини, ручки техніки та рушники. Не забувайте очищати за холодильником і плитою, щоб уникнути появи комах та пилу. Ванна кімната. Ванна — місце скупчення мікробів і цвілі. Прибирайте щотижня, приділяйте увагу місцям, у яких може розповсюджуватися цвіль: душ, раковина, туалет. Використовуйте білий оцет, щоб позбутися мінеральних відкладень. Фільтри HVAC. Брудні фільтри погіршують циркуляцію та якість повітря у приміщенні. Замініть їх на чисті, особливо якщо в будинку постійно працює опалення. Пилотяжте високопрохідні зони та під меблями. Регулярне пилотяжіння зменшує алергени та запахи, а також допомагає уникнути появи комах. Не забувайте про важкодоступні місця: під ліжком, диваном та шафами.

Хитрики для підтримки чистоти

Використовуйте пилососи з HEPA-фільтром для дрібних часток та алергенів.

Пилотяжте з вологими ганчірками, щоб пил не підіймався у повітря.

Підтримуйте вологість 30–50%, щоб зменшити розвиток пилових кліщів та цвілі.

Обирайте сертифіковані засоби для чищення, без шкідливих хімікатів.

Робот-пилотяги та очищувачі повітря допоможуть підтримувати щоденну чистоту без зайвого стресу.

Провітрюйте будинок хоча б 10 хв у теплі дні, свіже повітря одразу покращує атмосферу.

Зимове прибирання не має бути складним або виснажливим. Достатньо зосередитися на гарячих точках, текстилі та повітрі, щоб ваш дім був свіжим, чистим і здоровим цілу зиму.