Мінус хвостатих грілок: експертка розповіла, як часто потрібно прати білизну, якщо ви спите з тваринами

З приходом холодів в умовах часткової або повної відсутності опалення все вища спокуса пустити до свого ліжка теплого і пухнастого домашнього улюбленця.

Безумовно, кіт або собака, що згорнувся теплим кружальцем і солодко сопе у вас під броком, діє не тільки як грілка, але і як заспокійливе і антидепресант. Але наскільки це безпечно для здоров'я, варто розібратися.

Експерт розповів Мirror, як часто власники домашніх тварин повинні прати постільну білизну, якщо ділять ліжко із тваринами.

Якщо ви пускаєте до свого ліжка улюбленого собаку або кота, будьте готові до того, що ваші простирадла з більшою ймовірністю стануть бруднішими і швидко вкриються бактеріями та грибками, що може призвести до проблем зі здоров'ям. Боротися з цим можна тільки регулярним пранням.

Зміна постелі — одна з домашніх справ, яку багато хто недолюблює. Експерти по сну радять людям міняти простирадла один раз на тиждень або, щонайбільше, раз на два тижні.

Один раз на тиждень — це здоровий баланс між частим пранням постільної білизни і ймовірністю накопичення бактерій, мікробів і бруду.

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Але якщо ваш вихованець спить у вашому ліжку, рекомендується прати простирадла два або навіть три рази на тиждень. Собаки, кішки та інші домашні тварини переносять більше бактерій, ніж люди, до того ж вони ще й линяють.

З усім цим зайвим волоссям, клітинами шкіри і бактеріями краще прати простирадла частіше. Якщо у вас астма чи алергія, для вашого комфорту та здоров'я буде корисно, якщо постільна білизна змінюватиметься частіше.

В іншому разі перебування всю ніч у середовищі, сприятливому для розвитку грибків та бактерій може викликати такі проблеми зі здоров'ям, як інфекція на шкірі.

Також у спільному з тваринами ліжку можуть розплодитися пилові кліщі, які живляться омертвілими клітинами шкіри.

Хоча їх не видно неозброєним оком, вони швидко розмножуються. На щастя, більшість людей не страждають від пилових кліщів, але у людей з алергією та астмою можуть виникнути проблеми.

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