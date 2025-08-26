Міжнародний день собак: святкуємо 26 серпня із найкумеднішими фото

Собака / © Credits

Собаки — це не лише охоронці та компаньйони, а й справжні герої, які дивують своїми вміннями та досягненнями. 26 серпня у світі відзначають Міжнародний день собак — свято, присвячене нашим чотирилапим друзям, які щодня дарують нам любов, підтримку та гарний настрій. Цей день започаткували у 2004 році, аби звернути увагу на важливість турботи про домашніх улюбленців та допомоги безпритульним тваринам.Відтоді свято набуло світового масштабу, у цей день проводять виставки, акції з «усиновлення» тварин, а власники з гордістю діляться історіями про своїх пухнастиків.

Але, окрім серйозної місії, Міжнародний день собак — ще й чудовий привід згадати, наскільки кумедними та безпосередніми бувають ці пухнастики. У соцмережах цього дня з’являються тисячі світлин, на яких можна побачити собак у кумедних позах, з несподіваними виразами мордочок чи навіть у «смішних костюмах».

Як відсвяткувати Міжнародний день собак

Погуляйте довше зі своїм улюбленцем.

Подаруйте нову іграшку чи смаколик.

Влаштуйте фотосесію та поділіться світлинами у соцмережах.

А якщо у вас ще немає песика, цей день може стати приводом задуматися про адопцію.

Тож цього року 26 серпня не забудьте обійняти свого улюбленця, зробити кілька кумедних кадрів і поділитися ними у соцмережах. Хай Міжнародний день собак буде святом радості і для вас, і для вашого чотирилапого друга.

Міжнародний день собак — це не лише свято рекордів та веселощів, а й нагадування про те, що кожен песик заслуговує на любов, турботу та дім. Вони дарують нам щастя, а ми можемо віддячити їм простими речами: прогулянкою, ласкою та безпечним життям.