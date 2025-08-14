Модна кухня: 10 головних трендів 2025 року / © Associated Press

Реклама

Якщо ще кілька років тому інтер’єри тяжіли до стерильної білизни та глянцю, то у 2025-му дизайнери роблять ставку на тепло, текстури, природні матеріали та індивідуальність, про це розповіло видання PureWow. Тренди кухонь цього року — це поєднання естетики та функціональності, увага до деталей та створення максимально персоналізованого простору.

Теплі бежеві та коричневі відтінки

Білий та холодний сірий кольори поступаються місцем теплим, насиченим тонам. У моді — беж, карамель, медовий, відтінок табаку та темного дуба. Такі кольори створюють затишок і нагадують інтер’єри старовинних європейських будинків. Дизайнери радять комбінувати їх із натуральним каменем та латунною фурнітурою.

Мармурові острови-скульптури

Кухонний острів у 2025 році — це не просто робоча поверхня, а справжній артоб’єкт. Популярні округлі форми, багаторівневі конструкції та мармур із виразними прожилками смарагдового, шоколадного чи навіть фіолетового кольору. У тренді матове чи «шкіряне» оброблення замість класичного глянцю.

Реклама

Фактурне фрезероване скло

Скляні фасади з легким тисненням повертаються у моду, але тепер вони делікатніші. Таке скло м’яко розсіює світло, додає глибини та водночас приховує вміст шаф. Підходить як для кухонних шаф, так і для барних ніш.

Відкрите з’єднання деревини

Майстри знову демонструють красу столярної роботи — замість приховування стиків, з’єднання деревини, наприклад, ластівчин хвіст або шип-паз, стають декоративним елементом. Це ознака ручної роботи та високої якості.

Холодильники-шафи

Масивні металеві дверцята залишаються у минулому. Холодильники тепер маскують під меблі, із дерев’яними чи пофарбованими фасадами, які зливаються з загальною концепцією кухні.

Тоновані дерев’яні шафи

Замість фарбованих фасадів дизайнери обирають натуральне дерево, але з глибоким, насиченим тонуванням, від горіхового до темно-шоколадного. Це надає кухні розкішного, «бібліотечного» вигляду.

Реклама

Прихована техніка

Все більше власників будинків хочуть мати окрему зону для напоїв. Це можуть бути ніші з кавомашиною, поличками для чашок та маленьким холодильником для молока чи лимонаду, сховані за розсувними дверцятами.

Барні стільці як артоб’єкт

Сидіння на кухні стають яскравими акцентами, із незвичайними формами, поєднанням матеріалів та яскравою оббивкою. Такий елемент одразу робить інтер’єр живішим.

Індукційні варильні поверхні

У багатьох країнах газові плити поступово відходять у минуле, як через екологічні норми, так і з міркувань безпеки. Індукційні плити нагрівають швидше, економлять електроенергію та мають сучасний мінімалістичний вигляд.

Інтегровані зони для улюбленців

Дизайнери враховують, що домашні тварини — повноправні члени сім’ї. Тому з’являються вбудовані миски з підведенням води, затишні лежанки та навіть мінімийка для лап після прогулянки.

Реклама

Кухонні тренди 2025 року — це відхід від холодного мінімалізму до тепла, текстур та індивідуального стилю. Вони поєднують красу та практичність, враховують екологічність і комфорт, а головне, відображають спосіб життя господарів. Така кухня не лише надихає готувати, а й стає місцем, де хочеться проводити час із сім’єю та друзями.