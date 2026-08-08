Модна квітка: 10 визначних фактів про жоржини, які ви ймовірно не знали

Жоржини / © ТСН

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Хто може встояти перед жоржинами у їхньому розмаїтті кольорів, розмірів та стилів? Пізнє літо просто не було б таким самим без хоча б однієї жоржини у саду десь у ньому. Це чудові рослини для вирощування в саду зрізаних квітів, а їхні красиві квіткові головки часто тримаються до осені, продовжуючи період цвітіння.

Щоб відзначити сезон жоржин, Gardens Illustrated склав список цікавих фактів про ці квіти.

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Їх відкрили іспанці

Саме іспанські ботаніки XVI століття вперше зафіксували наявність дикорослих жоржин на схилах гір Мексики, хоча картини та ілюстрації свідчать про те, що місцеві цивілізації вирощували та селекціонували їх набагато раніше.

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Деякі жоржини їстівні

Спочатку жоржини вирощували як харчову культуру заради їхніх їстівних бульб. На смак вони нагадують щось середнє між морквою, селерою та картоплею.

В давнину ботаніки захоплювалися їхньою містичною привабливістю

1776 року французького ботаніка Ніколя-Жозефа Тьєрі де Менонвіль було відправлено до Мексики. У його документах зазначалося, що він шукав рослинні препарати, що використовуються для лікування подагри, але у його нотатках розповідається про дивно красиві квіти, які він бачив у саду в Оахаці — жоржини.

Жоржина / © ТСН

Жоржини були одними з перших рослин, завезених до Європи

Dahlia coccinea була одним з перших видів, завезених до Європи з Мексики 1789 року до Королівського ботанічного саду в Мадриді.

Вони мають зв’язок із Швецією

Аббе Каванніллес, директор Реального ботанічного саду Мадрида, назвав жоржину на честь Андерса Даля, шведського ботаніка, який помер двома роками раніше.

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Жоржини / © Associated Press

Вони є частиною родини ромашкових

Жоржини належать до родини айстрових (Asteraceae), разом з ромашками та соняшниками.

Кількість сортів жоржин стрімко зросла

Аббе Каванільєс із Ботанічного саду «Реал Мадрид» відзначив три сорти жоржин: Dahlia pinnata, Dahlia rosea та Dahlia cochinea. На сьогодні в садівничій базі даних RHS налічується понад 7 600 записів (включно з видами та сортами), до того ж постійно виводяться нові сорти.

Жоржина / © ТСН

Жоржини бувають усіх форм і розмірів

Жоржини варіюються від карликових рослин, ідеальних для клумб, до гігантських, таких як Dahlia imperialis, що росте в дикій природі від Гватемали до Колумбії, де вона може виростати до 6 м заввишки.

Деякі жоржини величезні

Деякі сорти мають квіти, які перевищують розмір обідньої тарілки, маючи діаметр 35 см.

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Жоржини — це садова рослина, що отримала нагороди

На сьогоднішній день Королівське садівниче товариство (RHS) нагородило 141 жоржину нагородою «За заслуги в саду», відзначивши їх як особливо гідні саду.

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