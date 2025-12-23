Мох та бур’яни не виростуть знову після зими, якщо полити патіо одним натуральним засобом

Мох на доріжці / © Credits

Грудень приносить морози, і багато садівників вважають за краще залишатися в теплі в приміщенні, але зараз один з найкращих часів для видалення моху та бур’янів. Вони можуть пережити зиму, проростаючи глибоко в щілини патіо, де краще захищені від холоду.

Якщо мох та бур’яни не ліквідувати, вони можуть пошкодити кам’яні плити та швидко поширитися навесні, що створить більше роботи, щоб запобігти їхньому захопленню саду.

Як позбутися моху й бурʼянів на садових доріжках, розповідає Еxpress.co.uk.

Окріп — один із найкращих способів знищити бур’яни та мох, але не слід робити це взимку, оскільки раптова зміна температури може розтріскати поверхні. Інші популярні розчини, такі як оцет, неефективні, оскільки вони, зазвичай, видаляють мох та бур’яни лише на поверхні, а це означає, що спори та коріння рослин просто повертатимуться. Натомість експерти поділилися тим, що існує справді простий спосіб повністю очистити патіо, оскільки вам потрібно лише трохи харчової соди.

Харчова сода, поширений предмет домашнього вжитку, є універсальним засобом, який може ефективно знищувати мох на різних поверхнях, включаючи газони та тверді матеріали, такі як бруківка.

Що чудово в харчовій соді, так це її висока абсорбувальна здатність, а це означає, що вона може швидко висмоктувати воду з бур’янів та моху. Вона може глибоко проникати в коріння, зневоднювати їх та знищувати протягом кількох годин без необхідності виконувати будь-які дії.

Харчова сода також є лужною, що може змінити середовище навколо бур’янів та моху, щоб запобігти їх повторному появі, оскільки їм потрібні злегка кислі умови для росту.

Як використовувати харчову соду для очищення патіо від бур’янів та моху

Для початку помістіть суміш двох-трьох столових ложок харчової соди в таз (близько 950 мл) води. Перемішуйте її, доки харчова сода повністю не розчиниться, потім помістіть її в банку з водою або розпилювач.

Використовуйте розчин на патіо в ясний день, коли не прогнозується дощу чи вітру, інакше суміш може стікати з нього на садові рослини або газон.

Нанесіть суміш безпосередньо на бур’яни або мохову частину патіо, а потім зачекайте. Вони мають бути готові та набути коричневого кольору протягом одного-двох днів.

Однак, якщо мох або бур’яни все ще мають зелений вигляд, просто повторно нанесіть суміш, щоб знищити залишки спор або коріння. Ваше патіо тепер має сяяти чистотою, щоб ви могли насолоджуватися рештою зими, не турбуючись про свій сад.