Можна обійтися без хлору: як прочистити каналізацію, не використовуючи хімікати

Забиті стоки каналізації, якщо їх вчасно не почистити, можуть призвести до багатьох проблем.

Навіть якщо ви регулярно чистите стоки, скупчення залишків мила й волосся може призвести до засмічення, через що вода накопичуватиметься в душовому піддоні або ванні. Якщо не вирішити проблему, вдома можуть з'явитися неприємні запахи. Існує безліч засобів, які можна використовувати, але всі вони на основі хлору. Однак ця речовина дуже агресивна і може дратувати шкіру й дихальні шляхи. Хлор також шкідливий для навколишнього середовища і має використовуватися дуже економно. Тому фахівці часто рекомендують вибирати природні методи. Засмічення стоків зазвичай спричинене органічними матеріалами, які можна дуже ефективно усувати за допомогою різних засобів.

Експерти з ванних кімнат поділилися з Еxpress.co.uk порадами про те, як прочистити стоки без хімікатів.

Оцет і харчова сода

Білий оцет і харчова сода — чудовий дует для чищення, відомий своєю здатністю вирішувати безліч проблем, включно з вапняним нальотом і цвіллю. Щоб прочистити за його допомогою каналізацію, насипте до дренажної труби кілька столових ложок харчової соди, а потім влийте приблизно пів склянки оцту.

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Це спричиняє хімічну реакцію в каналізації з виділенням вуглекислого газу. Бульбашки і фіксація вологи послаблюють закупорку. Залиште розчин діяти приблизно на 15 хвилин, а потім змийте гарячою водою. Якщо у вас вдома немає харчової соди, замість неї можна використовувати білий оцет і сіль.

Кола

Цей безалкогольний напій містить фосфорну кислоту, яка є ефективною проти органічних матеріалів. Увечері налийте до зливного отвору літр коли — залиште на ніч, і засмічення розчиниться. Будь-яка марка коли впорається з цим завданням, оскільки саме фосфорний компонент робить її ефективною для розчинення засмічень.

Сода й лимонна кислота

Ця суміш працює за тим же принципом, що й оцет із харчовою содою. Проте вона м'якша, і її потрібно залишити для дії щонайменше на одну годину. Важливо не залишати лимонну кислоту в каналізації на триваліший час, оскільки вона може завдати трубам більше шкоди, ніж користі.

Таблетки для посудомийної машини

В разі стійких засмічень у зливній трубі ви можете використати таблетки для посудомийних мшин. Розчиніть їх у гарячій воді та повільно й поступово вилийте рідину до каналізації. А потім злийте туди ж гарячу воду, краще цілий чайник окропу.

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