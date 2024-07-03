Можна приготувати з кухонних відходів: рецепт найкращого добрива для томатів і гортензій

Що спільного у гортензій і томатів? Виявляється, обидві ці культури люблять добриво, приготовлене з кухонних відходів.

Гортензії здатні рости без добрив, але садівники можуть помітити відсутність цвітіння. Коли йдеться про томати, то багатої поживними речовинами землі зазвичай недостатньо для гарного врожаю. Регулярне внесення добрив гарантує, що помідори залишаться здоровими та дадуть високий урожай.

У магазинах багато добрив для гортензії і томатів, але Express.co.uk рекомендує садівникам приготувати підживлення для гортензій самостійно.

Видання поділилося досвідом ентузіаста-садівниці Грейс Александер, яка рекомендує як добриво використане чайне листя та подрібнену яєчну шкаралупу.

Яєчна шкаралупа – чудовий спосіб додати кальцій, що повільно вивільняється, у ваші гортензії і томати та зменшити гниль кінчиків суцвіть.

Використані чайні пакетики мають той самий ефект, що й кавова гуща – вони є чудовим добривом і мульчують помідори та гортензії.

Гортензії

Добрива рослин зазвичай містять, окрім інших інгредієнтів, азот, який сприяє здоровому зростанню листя. Чайне листя також містить азот – набагато більше, ніж у добривах для рослин. Також у чаї є калій і фосфор.

Обов'язково вийміть чайну гущу з пакетів і висушіть її перед використанням на рослинах. Хоча деякі садівники воліють використовувати паперові чайні пакетики, що компостуються, як мульчу або дренажний шар.

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