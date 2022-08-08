Можна зберігати до року: як заморозити та правильно розморозити вершкове масло

Шеф-кухар Ганна Вільямс поділилася з Мirror порадами щодо заморожування та розморозить вершкового масла, завдяки яким воно може зберігатися до року без втрати смаку та якості.

Як зберігати вершкове масло

Заморожувати масло абсолютно безпечно. Головне, як і у випадку з більшістю речей, які поміщають у морозильник, переконатися, що воно герметично упаковане. Якщо ви придбали великий брикет вершкового масла, краще загорнути його в пергаментний папір, а потім помістити в герметичний контейнер.

Термін зберігання масла в морозильній камері залежить від типу масла. Несолоне масло досить добре зберігається протягом чотирьох-шості місяців, солоне може зберігатися до року.

Як розморожувати вершкове масло

Вона додала, що розморожувати вершкове масло також просто. Якщо вам потрібно дуже швидко розморозити масло, ви можете зробити це в мікрохвильовій печі, використовуючи інтервали в десять секунд, хоча, за словами шеф-кухаря, найкращий спосіб розморозити його в холодильнику, якщо дозволяє час.

Яка розфасовка вершкового масла найкраще для зберігання

Головна порада: якщо ви не плануєте щоразу використовувати велику кількість масла, наріжте його кубиками перед заморожуванням, а потім просто використовуйте при необхідності.

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