Можливо ви неправильно гуляєте з собакою: помилки господарів, які можуть стресувати улюбленця / © Associated Press

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Ми звикли думати, що для щастя, собаці достатньо щодня виходити на прогулянку. Проте важливі не лише тривалість прогулянки та маршрут, а й те, наскільки комфортно почувається улюбленець. Занадто короткий повідець, заборона нюхати кожен кущ або поспішні знайомства з іншими собаками можуть викликати напруження та небажану поведінку, про це розповіло видання Good Housekeeping. Завдання людини — зробити прогулянку комфортною та корисною для свого хвостатого друга.

Постійно натягувати повідець

Бажання контролювати кожен рух собаки зрозуміле, проте постійне натягування повідця може викликати дискомфорт і провокувати улюбленця тягнути ще сильніше. Намагайтеся тримати повідець розслаблено, без різких ривків і заохочуйте собаку, коли вона спокійно йде поруч.

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Дозволяти знайомитися з кожною собакою

Не всі чотирилапі прагнуть спілкування, навіть якщо здалеку мають приязний вигляд. До того ж повідець обмежує природну мову тіла собак і може ускладнювати знайомство. Тому перш ніж підпускати свого улюбленця до іншого, обов’язково запитайте дозвіл у його господаря.

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Замінювати всі фізичні навантаження прогулянками на повідці

Звичайна прогулянка не завжди задовольняє потребу собаки у русі. Це стосується молодих та активних тварин, яким потрібно бігати, гратися та досліджувати простір. За можливості організовуйте безпечні активні ігри та прогулянки у спеціально відведених місцях.

Забувати про ласощі

Смаколики — не просто приємний бонус, а ефективний інструмент навчання. Заохочуйте собаку, коли вона йде поруч із ненатягнутим повідцем або час від часу дивиться на вас, і перевіряє контакт. Так улюбленець швидше зрозуміє, якої поведінки ви від нього очікуєте.

Обирати повідець неправильної довжини

Навіть якщо ви не натягуєте повідець навмисно, надто коротка модель може обмежувати рухи собаки та не давати їй повноцінно досліджувати територію. Варто спробувати повідець завдовжки приблизно 2,5–3 метри. Він забезпечить більше свободи для нюхання та руху, водночас дозволить господарю зберігати контроль.

Гуляти занадто довго чи надто мало

Універсальної тривалості прогулянки не існує. Потрібно враховувати вік, активність і фізичний стан собаки, погоду та температуру повітря. Те, що ідеально підходить енергійному молодому псу, може бути надмірним навантаженням для старшого улюбленця.

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Не дозволяти собаці нюхати все навколо

Для собак нюх — один із головних способів пізнавати світ. Тому зупинки біля дерев, кущів та інших цікавих місць — не марна трата часу, а важлива частина прогулянки та розумового навантаження. Водночас варто навчити улюбленця змінювати темп, іноді можна неквапливо досліджувати територію, а іноді потрібно швидше рухатися.

Використовувати рулетку в людних місцях

Повідці-рулетки дають собаці більше свободи, але серед натовпу можуть створювати небезпечні ситуації. Довгий трос легко заплутується навколо ніг людей чи інших тварин, збільшить ризик падіння чи травмування. Тому рулетку краще залишити для відкритих просторів, парків або прогулянок на природі, де мало людей.

Ідеальна прогулянка — не марафон із чітким маршрутом і постійними командами. Це час, коли собака може рухатися, досліджувати світ, нюхати цікаві запахи та відчувати контакт із господарем. Адже щаслива прогулянка вимірюється не кількістю пройдених кілометрів, а задоволенням вашого чотирилапого друга.

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