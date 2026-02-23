коли у дітей формується уявлення про успіх і роботу / © Credits

Коли ми чуємо питання «ким ти хочеш стати?», зазвичай уявляємо підлітків напередодні іспитів, але реальність інша. Діти вже у 5–9 років не просто фантазують, вони досить чітко описують майбутню професію та аргументують власний вибір. Причому роблять це не випадково, а спираються на власний досвід, спостереження та світ, який їх оточує, про це розповіло видання RTÉ.

Видання розповіло, що 98% дітей до 9 років можуть назвати конкретну професію, яку уявляють для себе в майбутньому. І це відбувається задовго до уроків профорієнтації чи розмов про університет.

Діти думають про роботу

Так зване «кар’єрне навчання» вже відбувається — неформально, між грою, розмовами вдома, мультфільмами та шкільними заняттями. Діти пов’язують роботу з:

задоволенням і радістю,

грошима та безпекою,

допомогою іншим,

творчістю,

соціальним статусом.

Навіть шестирічні діти розуміють, що робота — це не лише «чимось займатись», а й спосіб вижити, купити дім і бути незалежним. Це формує їхню самооцінку та уявлення про власні можливості.

Що важливо в дитячих розмовах

Найцікавіше — не перелік професій, а мотивація. Діти обирають не те, що «престижно», а те, що:

їм подобається,

у чому вони відчувають себе сильними,

що бачать навколо себе.

Саме ці ранні уявлення закладають відчуття «мені можна» чи «це не для мене». І варіанти, які дитина «відкидає» у ранньому віці, часто вже не повертаються у підлітковому.

Діти вірять у рівність, але копіюють світ

Один із найпоказовіших моментів — гендерні патерни. Більшість дітей щиро говорять, що «дівчата та хлопці можуть бути ким завгодно». Але приклади, які вони наводять, часто відтворюють класичні сценарії.

Хлопчики — футбол, геймінг, технології.

Дівчатка — мистецтво, медицина, освіта, турбота про інших.

Цікаво, що чимало дівчат уже мріють про професії у сфері науки й технологій, тоді як хлопчики рідко уявляють себе у «турботливих» або творчих ролях. Це означає, що прогрес є, але він нерівномірний. І ці установки не «вроджені», вони формуються через медіа, сімейні ролі та культурні наративи.

Як діяти батькам

Батьки та учителі зізнаються, що їх дивує, наскільки рано з’являються стереотипи. Водночас майже всі підтримують ідею говорити з дітьми про роботу вже у початковій школі, проте без нав’язування конкретних шляхів. Ключові принципи, які підтримують дорослі:

широта й різноманіття прикладів,

мова про інтереси та сильні сторони,

знайомство з різними рольовими моделями,

інтеграція теми у гру, читання та обговорення.

Учителі зізнаються, що часу завжди не вистачає, але коли теми кар’єри природно вплітаються в уроки, а не нав’язуються окремою дисципліною, ефект відчутний.

Навички важливіші за професії

У світі, де кар’єри більше не лінійні, дорослі сходяться в одному, що гнучкі навички важливіші за ранній вибір професії. Самоусвідомлення, креативність, адаптивність, стійкість — саме вони допоможуть дітям у майбутньому, незалежно від того, як зміниться ринок праці.

Ігнорувати ранні уявлення дітей — не означає захищати їх від тиску. Це означає залишати їх наодинці з сильними, але неосмисленими впливами.

Розмова про майбутнє не має мати вигляд анкетування «ким ти хочеш бути». Натомість — це простір для дослідження себе, інтересів і можливостей. Коли ви допомагаєте дітям бачити світ ширшим, ставити запитання та не боятися змінюватися, ми не звужуємо їхній вибір, ми його відкриваємо.