Мульчування: коли його треба робити, а коли ні, щоб не зашкодити саду та рослинам

Правильний шар мульчі допомагає зберігати вологу у ґрунті, запобігає ерозії, обмежує ріст бур’янів і створює своєрідну «термоізоляційну ковдру» для кореневої системи рослин. Але час мульчування має велике значення, адже якщо робити це занадто рано чи пізно, можна зашкодити саду, про це розповіло видання Martha Stewart.

Найкращий час для мульчування

Весна

Весняне мульчування готує ґрунт до активного росту рослин. Оптимально чекати, доки земля трохи прогріється, але до появи перших бур’янів. У більшості регіонів України це приблизно середина-кінець квітня.

Розподіліть 5–7 см шару органічної мульчі (солома, кора, тирса, компост) по грядках і навколо дерев.

Не кладіть мульчу одразу на стовбури дерев, щоб уникнути гниття.

Уникайте мульчування, коли ґрунт ще холодний та вологий — це може сповільнити ріст рослин і затримати їхнє цвітіння.

Літо

Мульчування влітку не обов’язкове, але воно допомагає зберегти вологу та зменшити перегрів ґрунту.

Використовуйте світлі органічні матеріали, щоб не нагрівати корені.

Мульча пригнічує бур’яни та зменшує випаровування води у посушливі дні.

Осінь

Осіннє мульчування готує рослини до зимового «сну».

У помірних кліматичних зонах найкраще мульчувати у вересні-жовтні.

Шар мульчі зберігає вологу та оберігає корені від морозу.

Перед мульчуванням очистьте грядки від опалого листя та сміття, щоб не створити середовище для шкідників.

Не мульчуйте пізньої осені (після листопада), щоб ґрунт міг промерзнути, а рослини перейшли у стан спокою.

Зима

Мульчування взимку застосовують лише для молодих або недавно посаджених рослин, щоб запобігти підняттю ґрунту під час циклів замерзання та відтавання.

Поступово знімайте мульчу навесні, щоб ґрунт рівномірно прогрівався.

Коли мульчування може зашкодити

Ранньою весною, коли ґрунт ще холодний та вологий. Мульча може затримувати тепло та вологу, а це сповільнює проростання рослин.

Якщо не враховувати місцеві погодні умови: замість допомоги, мульча може перешкоджати росту та розвитку садових культур.

Поради

Вибирайте натуральні матеріали: кора, компост, солома, листя, вони покращують структуру ґрунту.

Товщина шару мульчі: 5–7 см — оптимально для грядок, 7–10 см — для дерев і чагарників.

Влітку поливайте мульчу після її укладання, щоб вона не відбирала вологу у рослин.

Мульчування — це не просто декоративний лайфгак, а важливий елемент догляду за садом. Коли ви робите все у правильний час та з правильними матеріалами, ви захистите рослини від стресів, збережете вологу та підвищите врожайність.