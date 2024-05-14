Мурашник на газоні: чи потрібно боротися і як це правильно робити

Мурахи зазвичай не вважаються небезпечними шкідниками, але вони можуть заподіяти певної шкоди здоров'ю та красі газонної трави. Коли мурашники пошкоджують коріння трави та створюють непривабливі насипи, вони можуть стати для садівників проблемою.

Мурашки протягом року створюють чисельні покоління, а їхня кількість в одній колонії може обчислюватися сотнями й навіть тисячами. Зазвичай вони гніздяться під землею у складних лабіринтах, які будують у кореневій системі трави. У гніздах вони годують своїх дитинчат і захищають королеву.

Про те, що робити, якщо свій дім вони вирішили розмістити на вашому газоні, розповідає Gardening Know How.

Кому заважають мурахи у траві

Виявивши гніздо на галявині, садівники часто кидаються шукати спосіб винищення мурашок. Але насправді вони мало шкодять траві, воліючи харчуватися безліччю інших речей. Насправді ці комахи можуть бути корисними. Вони забирають личинок численних шкідників газону.

Польові мурахи утворюють великі насипи шириною до 1,22 м і висотою 2,61 м. Вони можуть бути непривабливими і заважати виконанню певних завдань з технічного обслуговування. Проте якщо ви вважаєте, що комахи є причиною поганого зовнішнього стану газонної трави, це не так.

Здорова колонія мурах дійсно може зменшити кількість шкідників газону, що є формою природного контролю за справжніми винуватцями поганого здоров'я газону. Але багато видів мурашок опікуються і сприяють виживанню та розмноженню шкідників, як-от попелиця і борошнисті черв'яки, щоб зберегти джерело для власного харчування.

Коли мурахи стають справжньою проблемою

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Під час створення мурашками насипу надлишок ґрунту може заглушити невеликі ділянки газонної трави. Під поверхнею тунелі мурах видаляють ґрунт з коріння трави, спричиняючи її висихання і загибель. Мурашині тунелі можуть йти на глибину 1,22–1,52 м під поверхню землі. Це може дестабілізувати територію з високою концентрацією колоній мурах. Крім того, деякі види цих комах можуть боляче вкусити, якщо потривожити їхнє гніздо. Але вони гніздяться там, де в сонячному місці газонна трава рідка. На здорових газонах вони нечасто селяться в густій траві.

Догляд за газоном і мурашники

Наявність мурашиних пагорбів найбільш помітна від травня до початку вересня. У червні мурахи стають найактивнішими і, схоже, віддають перевагу піщаному ґрунту, щоб було легше прокладати тунелі.

Один зі способів запобігти появі мурашників – підтримувати здоров'я газону. Стрижіть його на висоту 7-8 см. Рясно поливайте траву, щоб забезпечити здорову кореневу систему. Щороку підживлюйте газон відповідно до рекомендацій для вашого типу газону.

Здоровий газон – найкраща профілактика мурашників. Густий газон просто менш привабливий для мурашиних королів, що гніздяться. Мурахи віддають перевагу сухому, добре дренованому ґрунту в тихому місці з низькою прохідністю.

Як природним чином боротися з мурахами на газонах

Якщо ви все ще цікавитеся, як позбутися мурашок у дворі, є кілька природних рішень. На жаль, єдиний спосіб знищити гніздо – вбити королеву.

Знищення мурах на галявині може бути непростою справою, оскільки діти та домашні тварини часто лужок для ігор і прогулянок. А оскільки мурашки утворюють соціальні спільноти, які можуть займати площу від маленької до достатньо великої, популяції комах і пов'язані з ними проблеми відрізнятимуться. Якщо у вас на галявині поселилася одна з величезних груп мурах, можливо, ви захочете вжити заходів щодо її викорінення.

Граблі

За невеликої чисельності мурашок згрібання газону має стати регулярним завданням з догляду. Звичайне згрібання пагорбів призведе до розсіювання населення мурашника та запобігання утворенню затверділих пагорбів. Цей простий крок є ефективним, якщо його виконувати щотижня від осені до літа.

Бура

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Бура – це природна мінеральна сіль, нешкідлива для довкілля. Спробуйте використати водний розчин бури й цукру. Змішайте рівні частини цукру, теплої води та кількох чайних ложок бури. Змочіть ватяні кульки сумішшю і покладіть їх біля гнізда. Звичайне обсипання насипу порошком бури з додаванням цукру або без нього висушить комах зсередини після того, як вони пройдуть через нього, принесуть його до свого гнізда та проковтнуть. Бура також може бути токсичною, тому не допускайте до приміщення дітей і свійських тварин.

Засіб для миття посуду

Ви можете спробувати 3-відсотковий розчин засобу для миття посуду з водою як спрей для зараженої ділянки. Додавання ложки олії може зробити засіб більш ефективним.

Діатомова земля

Використовуючи захисну маску для обличчя, ви можете посипати діатомовою землею насип і довкола нього. Вдихання пилу діатомової землі може бути шкідливим.

Інші засоби від мурах

Хімічне оброблення рекомендується нечасто. Якщо ви хочете позбутися мурах, вам доведеться вбити їхню королеву. Оскільки вона глибоко живе під землею, місцеве застосування хімічних засобів боротьби не допоможе. Є кілька гранульованих приманок для мурашок, які, якщо розкидати їх довкола отвору гнізда, приваблять комах. Вони їх підберуть і віднесуть, щоб поділитися ними з рештою колонії.

Також є спеціальні рідини, які знищують мурашок. Відкрийте верхню частину гнізда та вилийте до нього хімікат. Продукти з дельтаметрином, біфентрином і перметрином ефективні, якщо дати їм можливість глибоко проникнути у ґрунт.

Точкова боротьба – найкращий метод знищення цих мурах. Вони мають тенденцію концентруватися на невеликій площі, а точкове застосування ізолює хімічну зону і зводить до мінімуму шкоду корисним комахам, які також вважають траву своїм домом.

Використовуйте рідку або гранульовану форму. Знайдіть гніздо та застосуйте хімікат, як зазначено на етикетці. Гранульовані форми потребують активації водою, тому після застосування хімікату найкраще зробити поливання. В будь-якому разі зачекайте, поки оброблена ділянка висохне, перш ніж допускати дітей і свійських тварин до токсичної зони.

Мурахи можуть бути як благословенням, так і прокляттям, тож зважте на серйозність проблеми, перш ніж вдаватися до хімічного оброблення. Їхня діяльність також є природним засобом боротьби зі шкідниками і може збільшити оранку ґрунту. В деяких випадках вони діють як природні аератори, розпушуючи ґрунт навколо коренів і прискорюючи зростання.

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