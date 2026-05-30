Миші у домі можуть пошкодити проводку: як цього уникнути

Миша / © Associated Press

Реклама

Ідеальна картинка затишного дому рідко включає мишей. Проте з настанням холодів або після ремонту у приватних будинках та й навіть квартирах гризуни часто шукають теплі схованки саме всередині стін, про це розповіло видання Martha Stewart.

Проблема у тому, що там же проходять електричні кабелі. А для мишей дроти — це не просто перешкода, вони можуть сприймати ізоляцію як матеріал для гнізда чи навіть пробувати її гризти через природну потребу сточувати зуби.

На перший погляд, це звучить дивно, але для гризунів дроти справді можуть бути «цікавими». Миші облаштовують гнізда у вузьких темних просторах, саме таких, як порожнини всередині стін. А ізоляція електропроводки часто нагадує їм матеріал для будівництва чи просто стає об’єктом для сточування зубів, які ростуть упродовж усього життя.

Реклама

У результаті отримуємо пошкоджену проводку, яка може спричинити коротке замикання, перебої з електрикою, перегрів систем або займання. Саме тому проблему не варто ігнорувати навіть тоді, коли ви ще не бачили самих гризунів.

Перекрити всі входи

Найефективніший спосіб боротьби з мишами — не дати їм потрапити всередину. Необхідно ретельно перевірити отвори біля труб, місця входу кабелів, щілини під дверима, тріщини у фундаменті та вентиляційні отвори.

І тут є важливий нюанс, бо миша може пролізти в отвір розміром буквально з монету. Тож для герметизації радять використовувати сталеву вату у поєднанні з герметиком. Причина проста — метал гризуни не можуть прогризти.

Для більших отворів підійде металева сітка чи оцинкована решітка, особливо біля вентиляцій, горищ або підвалів.

Реклама

Проблема кущів біля будинку

Здавалося б, до чого тут ландшафтний дизайн, але густі кущі, плющ або гілки дерев фактично створюють для мишей «містки» до будинку. Через них гризуни легко добираються до даху, вентиляції чи зовнішніх щілин.

Тому варто обрізати кущі мінімум на 30 см від стін, прибирати сухе листя, не накопичувати сміття біля дому та стежити, щоб гілки не торкалися даху. Миші не люблять відкритий простір. Чим менше укриттів поруч із будинком, тим менш комфортно вони себе почувають.

М’ята проти мишей

Олія перцевої м’яти вважається натуральним репелентом. У мишей дуже чутливий нюх, а концентрований ментол подразнює їхні рецептори. Саме тому ватні кульки з кількома краплями м’ятної олії часто кладуть біля плінтусів, поруч із можливими входами, у підвалах або біля комор.

Проте є важливе «але», адже запах швидко вивітрюється. Тому кульки потрібно оновлювати кожні кілька днів.

Реклама

Крім того, ефірні олії можуть бути токсичними для домашніх тварин, тому використовувати їх слід обережно.

Їжа

Навіть якщо гризуни випадково потрапили у дім, вони не затримаються надовго без доступу до їжі. Саме тому треба зберігати продукти у герметичних контейнерах, не залишати крихти, швидко прибирати розлиту їжу, щільно закривати сміття та не забувати про корм для домашніх тварин.

Особливу увагу варто приділити підвалам і коморам, адже там часто накопичуються продукти тривалого зберігання, які можуть приваблювати гризунів.

Проблема з мишами рідко вирішується сама собою. Навпаки, якщо гризуни вже знайшли безпечне місце у стінах і доступ до їжі, вони швидко освоюються та починають активно розмножуватися. І тоді питання виходить далеко за межі дискомфорту, йдеться вже про безпеку дому, електропроводки, навіть здоров’я мешканців.

Реклама

Новини партнерів