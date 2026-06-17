Мистецтво легких подорожей: як правильно складати валізу та що не варто брати з собою

як правильно складати валізу / © Credits

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За словами стиліста Рона Джеффріса, більшість людей роблять одну й ту саму помилку, пакують не одяг, а сценарії. На всі можливі випадки життя, настрої та версії себе. І саме тут починається перевантаження і валізи, і нервової системи.

Спеціально для видання InStyle він розповів про чотири типові помилки у пакуванні та прості стилістичні заміни, які можуть буквально змінити ваш спосіб подорожувати.

Перша пастка — джинси. Так, улюблені та знайомі, але не завжди найуніверсальніші. Джеффріс радить замінити їх на гнучкіші штани вільного крою — м’які, легкі штани, які можуть мати як і повсякденний, так і зібраніший вигляд. Вони дають більше стилістичних варіацій та менше ваги у валізі.

Друга помилка — «відпускного альтер его», коли ми пакуємо яскраві, складні речі, яких ніколи не носимо вдома. Замість цього стиліст пропонує базу, наприклад, білу футболку, сорочку на ґудзиках і прості топи. Саме вони створюють основу для спонтанних образів, а не нав’язаних сценаріїв.

Третій надлишок — аксесуари. Багато шарфів, прикрас і «на всяк випадок» сумочок, які ви так жодного разу й не дістанете з валізи. Рішення звучить радикально, але краще одна сумка і дві пари взуття. Все! Ідея у тому, щоб речі працювали між собою, а не конкурували за увагу.

І нарешті — тканини. Шовк і льон мають красивий вигляд, але у реальному житті подорожей часто програють битву з валізою. Вони мнуться від одного дотику. Натомість Джеффріс радить бавовну чи змішані тканини, які мають охайний вигляд навіть після довгого перельоту.

Філософія легкого пакування насправді не про одяг, а про одночасний контроль і свободу. Про те, щоб не тягнути за собою зайве ні у валізі, ні у голові. І, можливо, найважливіший висновок від стиліста звучить навіть не як модна порада, а як маленький життєвий маніфест: коли ви перестаєте намагатися бути «готовими до всього», то нарешті починаєте по-справжньому подорожувати.

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