ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Мистецтво легких подорожей: як правильно складати валізу та що не варто брати з собою

Усе починається з валізи, яка не закривається, а закінчується моментом, коли ви стоїте десь у чужому місті, дивитеся на купу речей, яких не вдягали та ставите собі чесне запитання: «Навіщо все це брали?».

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
як правильно складати валізу

як правильно складати валізу / © Credits

За словами стиліста Рона Джеффріса, більшість людей роблять одну й ту саму помилку, пакують не одяг, а сценарії. На всі можливі випадки життя, настрої та версії себе. І саме тут починається перевантаження і валізи, і нервової системи.

Спеціально для видання InStyle він розповів про чотири типові помилки у пакуванні та прості стилістичні заміни, які можуть буквально змінити ваш спосіб подорожувати.

  • Перша пастка — джинси. Так, улюблені та знайомі, але не завжди найуніверсальніші. Джеффріс радить замінити їх на гнучкіші штани вільного крою — м’які, легкі штани, які можуть мати як і повсякденний, так і зібраніший вигляд. Вони дають більше стилістичних варіацій та менше ваги у валізі.

  • Друга помилка — «відпускного альтер его», коли ми пакуємо яскраві, складні речі, яких ніколи не носимо вдома. Замість цього стиліст пропонує базу, наприклад, білу футболку, сорочку на ґудзиках і прості топи. Саме вони створюють основу для спонтанних образів, а не нав’язаних сценаріїв.

  • Третій надлишок — аксесуари. Багато шарфів, прикрас і «на всяк випадок» сумочок, які ви так жодного разу й не дістанете з валізи. Рішення звучить радикально, але краще одна сумка і дві пари взуття. Все! Ідея у тому, щоб речі працювали між собою, а не конкурували за увагу.

  • І нарешті — тканини. Шовк і льон мають красивий вигляд, але у реальному житті подорожей часто програють битву з валізою. Вони мнуться від одного дотику. Натомість Джеффріс радить бавовну чи змішані тканини, які мають охайний вигляд навіть після довгого перельоту.

Філософія легкого пакування насправді не про одяг, а про одночасний контроль і свободу. Про те, щоб не тягнути за собою зайве ні у валізі, ні у голові. І, можливо, найважливіший висновок від стиліста звучить навіть не як модна порада, а як маленький життєвий маніфест: коли ви перестаєте намагатися бути «готовими до всього», то нарешті починаєте по-справжньому подорожувати.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie