На 15 днів і довше: корисний лайфгак, як зберегти свіжість хліба

Свіжий буханець хліба - це насолода, яку більшість з нас споживає у вигляді бутербродів, змащуючи маслом і домашнім варенням, швидким перекусом з чашкою чаю або з часничком під улюблений борщик.

Хліб - основний продукт на багатьох кухнях і одна з задач господинь – це вберегти його від плісняви та зробити все, щоб він якомога довше залишався свіжим. На сторінці Frakking Creations поділилися корисними лайфгаками як надовше зберегти свіжість хліба і відтягнути появу плісняви на ньому.

Заморозьте хліб

Такий спосіб зберігає свіжість хліба надовше. Заверніть буханець у пакет для заморозки, можна одразу нарізаний. Розморожуйте цілий хліб у холодильнику, щоб уникнути його розмокання і не забудьте його розгорнути під час розморожування, щоб запобігти накопиченню вологи. Ви завжди можете розігріти хліб прямо з морозильної камери у мікрохвильовці або підсмажити скибочки у тостері.

Зберігати в папері, ні в якому разі не в пластику

Хліб краще з’їсти протягом двох-трьох днів. Якщо ви плануєте спожити його не одразу, тримайте його в паперовому пакеті. Зберігання в пластику сприяє розвитку цвілі та швидшому псуванню.

Хлібниці

Це чудовий спосіб зберігати хліб свіжим. Вони зазвичай мають невеликі отвори, які дозволяють циркуляцію повітря, що запобігає пліснявінню хліба.

Вощанка

Це надійний спосіб зберегти хліб свіжим і без цвілі протягом кількох днів. Вони не пропускають повітря та вологу, тому не має значення буде ваш хліб лежати на сонці чи в холодильнику.

Більше повітря

Якщо ви зберігаєте все ж хліб у целофані, треба зробити в ньому трохи більше маленьких отворів, щоб не затримувалася волога і тримати хліб в холодильнику.

Деякі види хліба, зокрема французький і білий хліб, швидше запліснявіють через їхню м'яку скоринку. На відміну від цього, темніший хліб, такі як житній, хліб на заквасці, цілозерновий хліб, зазвичай довше залишатимуться без цвілі.

Використовуючи деякі з цих методів, проблема цвілі залишиться у минулому і ви зможете зберігати ваші домашні або куплені буханці хліба свіжими та смачними протягом кількох днів.

Нещодавно ми писали "Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти хліб"

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