На 16 днів довше: як зберегти свіжість бананів

Видання Express розповіло, що існують ефективні способи продовжити термін свіжості бананів аж на 16 днів, використовуючи лиш декілька простих лайфгаків.

Чому банани швидко псуються

Причина швидкого дозрівання бананів полягає в наявності у них природного газу — етилену, який активно виділяється при дозріванні. Етилен сприяє швидкому перетворенню крохмалю в цукри, тому банани швидко змінюють колір на коричневий та стають занадто м’якими. На жаль, банани продовжують виділяти цей газ навіть після збору, а це прискорює їхнє псування.

Які обрати

Перший крок до продовження свіжості бананів — правильний вибір у супермаркеті. Віддайте перевагу бананам, що не пакуються в поліетиленові пакети. Поліетилен затримує етилен всередині упаковки, що призводить до швидшого дозрівання. Якщо вибір обмежений, краще обирайте банани з отворами в пакеті, які дозволяють газу виходити.

Де і як їх зберігати

Уникайте зберігання бананів разом з іншими фруктами в мисці. Кожен фрукт виробляє етилен, який, своєю чергою, може прискорити процес дозрівання. Замість цього зберігайте їх окремо при кімнатній температурі, уникаючи прямих сонячних променів, надмірної вологості чи високих температур. Рекомендується тримати їх якомога далі від кухонних приладів, які виділяють тепло, оскільки підвищена температура тільки прискорить дозрівання.

Етилен виділяється зі стебел бананів, тому один із найпопулярніших методів подовження свіжості — загортання стебел в харчову плівку чи поліетиленову обгортку. Це зменшить кількість газу, який потрапляє до інших частин фрукта та уповільнить процес дозрівання. Ще один лайфгак — відокремити банани один від одного. Зберігаючи банани окремо, ви також зменшуєте вплив етилену.

Банани та холодильник

Хоча багато хто побоюється тримати банани в холодильнику через їхню чутливість до холоду, цей метод справді допомагає зберегти їхню свіжість. Коли банан досягає піка стиглості, його можна покласти у холодильник, щоб уповільнити подальше дозрівання. Зовні шкірка може потемніти чи навіть повністю почорніти, проте це не впливає на свіжість м’якуша.

Завдяки цим порадам вам більше не доведеться викидати банани, ви зможете зекономити та додати екологічності у власний дім.

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