На якій відстані та як правильно садити фруктові дерева, щоб вони гарно родили

Персикові дерева / © Associated Press

Реклама

Фруктові дерева створюють затінок, прикрашають ділянку та, звісно, дарують плоди. Проте ключ до їхнього успіху — грамотне планування ще до садіння, про це розповіло видання Martha Stewart. Недостатньо просто обрати сорт, важливо розуміти, скільки простору потребує дерево, як воно росте та з ким «дружить». Саме це визначає, чи матиме воно достатньо світла, води та поживних речовин.

Необхідний простір

Головне правило, яке радять садівники, орієнтуватися не на розмір саджанця, а на розмір дорослого дерева. Саме його крона та коренева система визначають необхідну дистанцію. Загальні рекомендації мають приблизно такий вигляд:

Карликові дерева — 2,5–3 м між рослинами

Напівкарликові — 3,5–4,5 м

Стандартні (великі) — 6–7,5 м

Така відстань забезпечує нормальну циркуляцію повітря, доступ сонця та простір для розвитку коріння. Якщо посадити дерева занадто близько, вони почнуть конкурувати за ресурси.

Реклама

Ідеальні «сусіди»

Не всі рослини однаково добре почуваються біля фруктових дерев, наприклад. Тут важливо враховувати глибину коріння та потреби у воді.

0–1 м від стовбура — зона для ґрунтопокривних рослин або тих, які не потребують багато азоту, наприклад, конюшина.

1–1,5 м — ідеально для квітів, багаторічників і цибулинних, таких як тюльпани та нарциси, які ще й приваблюють запилювачів.

від 1,5 м і більше — місце для кущів і рослин із більшими потребами у воді та поживних речовинах.

Цікавий лайфгак: така рослина, як живокіст, може стати ідеальним «компаньйоном». Вона працює як природна мульча та не заважає корінню дерева.

Відстань до паркану та будівель

Якщо ви плануєте висаджувати дерева біля огорожі, є два варіанти, або формувати їх у декоративному стилі, наприклад, «розпластати» гілки вздовж паркану, або дати їм природно рости.

У другому випадку правило просте, дерево потрібно садити на відстані не менше половини його майбутньої ширини, плюс ще 60–90 см для зручного догляду. Наприклад, якщо крона виросте до 4 метрів, тоді відступіть мінімум 2,5–3 метри від паркану.

Реклама

Чому не можна садити дерева надто близько

Переповнений сад має красивий вигляд лише перші роки, а потім починаються проблеми, як от:

зменшення врожаю

брак світла

конкуренція за воду та поживні речовини

підвищений ризик хвороб і шкідників

складний догляд (обрізання, обприскування чи збір плодів)

Якщо дерева вже посаджені щільно, є вихід: регулярне обрізання, видалення слабших рослин або формування крони.

Типові помилки

Іноді проблема не у тому, що дерева посаджені надто близько, а навпаки.

Занадто велика відстань погіршує запилення та зменшує врожайність.

Відсутність доступу між рядами. Якщо у вас великий сад, залишайте 4,5–6 м між рядами, інакше буде складно доглядати за деревами.

Сад — це не лише про натхнення, а й про стратегічне мислення. Правильна відстань між фруктовими деревами — той фундамент, який одразу не видно, але саме він визначає, чи буде ваш простір живим і гармонійним. Тож перед тим як взяти до рук лопату, варто зробити паузу і все спланувати.