Нагідки / © Credits

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У сучасному світі, де панує тренд на екологічність, природність та концепцію мінімуму відходів, все більше людей дедалі частіше шукають суперсили у найпростіших речах. Садівники обожнюють нагідки за їхню легкість у вирощуванні, адже рослина невибаглива, самостійно повертається на клумби щороку та працює як живий магніт для бджіл-запилювачів і корисних хижих комах, які захищають ваш город.

Відомий садівник Джеймі Волтон розповів, що ця невибаглива рослина здатна замінити купу дорогих засобів у вашій косметичці, освіжити кулінарні звички, навіть оновити гардероб.

Антиоксидантний чай

Кожного сезону Джеймі збирає та дбайливо висушує пелюстки нагідок, щоб перетворити їх на ідеальний велнес-напій. Він обожнює готувати простий трав’яний чай, просто заливши висушені пелюстки гарячою водою. Це потужне джерело корисних антиоксидантів і протизапальних речовин.

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Такий настій має тонкий аромат і м’яку дію. Він ідеально підходить для того, щоб зняти напругу та полегшити біль у м’язах, особливо після продуктивного дня на ногах, інтенсивного тренування у залі чи активної роботи у саду.

Домашній бальзам для рук

Замість того щоб шукати живильні креми з хімічними складниками, можна приготувати рятівний бальзам для сухої та потрісканої шкіри рук. Рецепт максимально простий, бюджетний та екологічний:

Візьміть 1 частину сухих пелюсток календули та приблизно 6 частин натуральної кокосової олії. Ретельно змішайте інгредієнти у скляній банці та залиште її насичуватися сонячним світлом у теплиці чи на сонячному підвіконні приблизно на місяць. Після цього поставте баночку у холодильник.

Отриманий заспокійливий бальзам миттєво загоює мікротріщини, пом’якшує загрубілу шкіру та повертає рукам доглянутий вигляд після будь-яких садових або побутових робіт.

Натуральний пігмент

Найкреативніший спосіб використання календули — створення унікального природного барвника для одягу. Це чудовий спосіб подарувати друге життя старим світлим речам або лляним шовковим топам.

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Зберіть зів’ялі квіти протягом сезону та покладіть їх у каструлю, залийте окропом і варіть на повільному вогні близько години чи просто залиште настоятися на ніч. Процідіть відвар, додайте туди ваш заздалегідь підготовлений та оброблений текстиль, використовуйте будь-який спосіб попереднього оброблення тканини для закріплення кольору, який вам подобається, та залиште матеріал насичуватися кольором.

Залежно від відтінку самих суцвіть та типу оброблення, тканина може набути неймовірних сонячних кольорів від ніжно-жовтого до глибокого бурштинового. Коли тканина вбере пігмент, термічно закріпіть результат, наприклад, пропрасуйте гарячою праскою, та прополощіть, і ваш унікальний колір готовий

Нагідки вкотре доводять, що справжня розкіш та користь часто ростуть одразу у під ногами. Вони невибагливі у догляді, але неймовірно щедрі на віддачу.

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