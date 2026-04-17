Настурції: відомий садівник розповів, як ці їстівні квітки захищають грядки від шкідників
Квітень — це місяць, коли ми вирішуємо, які квіти посадити в своєму саду. Тож якщо на вашій клумбі або на грядках ще є порожнє місце, спробуйте вирощувати настурції. Вони не лише гарні, а й корисні.
Ідея вирощування квітів на грядках не нова. Саме тому відомий садівник Джеймі Волтон рекомендує вирощувати настурцію на городі.
«Якби я міг виростити лише одну квітку на своєму городі, це, мабуть, була б настурція, адже вона така універсальна», — стверджує він.
Чому варто вирощувати настурції
По-перше, всі частини цієї рослини їстівні та мають доволі гострий перцевий смак. Листя і квіти чудово смакують у салатах, а насіннєві коробочки можна маринувати, як каперси.
По-друге, вони приваблюють до саду корисних комах, а також є улюбленою поживою для багатьох поширених садових шкідників, як-от зелена та чорна мухи, а також капустяний білий метелик.
По-третє, їх можна використовувати як «жертовні» культури, створюючи бар’єри, що відлякують шкідників від інших вразливих культур, наприклад, капустяних. Оскільки настурції дуже життєздатні, вони зазвичай здатні пережити цей натиск.
Як вирощувати настурції
Їх легко вирощувати: просто покладіть насіння до горщика, добре полийте, і воно проросте в найкоротші терміни. Але для цього йому потрібна добре дренована суміш для розсади.
Каскадні рослини, як-от настурції, — чудова деталь, коли вони звисають з краю піднятої грядки або в передній частині терасового саду.
Вони дуже легко самосіються, тож вибирайте лише ті місця, де ви не проти, щоб вони з’являлися щороку. Проте це може бути розцінене як одна з їхніх переваг, оскільки означає, що вам доведеться вирощувати їх із насіння лише один раз.