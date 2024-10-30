Натуральне квіткове мило: домашній рецепт корисного продукту

На сторінці scienceofessentials розповіли як приготувати ароматне та корисно домашнє мило, за якихось 10 хвилин. Усього кілька кроків і у ваших руках опиниться шматочок свіжого, запашного мила з природними компонентами.

Переваги домашнього мила

Насамперед ви самостійно обираєте інгредієнти, що дозволяє уникнути консервантів та ароматизаторів, які часто містять штучні добавки. Крім того, можна адаптувати склад під індивідуальні потреби вашої шкіри. Наприклад, додавання ефірної олії лемонграсу забезпечить очищення та свіжість, а лаванда знімає запалення і має заспокійливий ефект.

Інгредієнти:

Гліцерин 400 г

Прямокутні силіконові форми

Ефірні олії (авторка використовувала 40-70 крапель)

Сушені трави та квіти

Що робити:

Розтопіть гліцерин на слабкому вогні в пароварці чи каструлі. Потім додайте трохи календули для зафарбовування та текстури. Зніміть з вогню, додайте ефірні олії та перемішайте. Розлийте по формах. Збризніть зверху 99% ізопропіловим спиртом, щоб позбутися бульбашок. Дайте висохнути кілька хвилин, а потім декоруйте квітковими елементами зверху. Залиште на 24 години, потім вийміть із форм і використовуйте.

Можливі комбінації

Хвоя + Солодкий Апельсин

Лемонграс + Лаванда

Імбир + Лимон

Солодкий апельсин + Ваніль

Лаванда + Перцева м'ята

Грейпфрут + Ялівець + Розмарин

Чайне дерево + Розмарин + Лаванда

Пачулі + Бергамот + Кедр

Розмарин + Лаванда + Шавлія

Хвоя + Кедр + Апельсин

Цитрус + Троянда

Розмарин + М'ята

Домашнє мило, виготовлене на основі натуральних інгредієнтів, підходить для всіх типів шкіри та особливо корисне для тих, хто має чутливу шкіру або схильність до алергій. Мило з лавандою та лемонграсом не лише очищає, а й залишає після себе ніжний квітковий аромат, що відчувається на шкірі та дарує вам відчуття свіжості та комфорту.

Завдяки простоті цього рецепта ви зможете не лише експериментувати з ароматами, а й створити свій унікальний продукт.

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