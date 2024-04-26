Натуральні, ефективні та безкоштовні: 5 рецептів рідких добрив, які можна зробити самим

Рідкі добрива, приготовлені в домашніх умовах, приносять безліч переваг для овочів, садових та кімнатних рослин.

Натуральні підживлення для рослин зробити нескладно, але в ефективності їх застосування не доводиться сумніватися. Рослинам потрібні поживні речовини, щоб рости, процвітати та плодоносити, тому садівники застосовують органічні або хімічні добрива. Органічні добрива є набагато безпечнішими для навколишнього середовища, ніж хімічні, і їх можна виробляти з інгредієнтів, які легко знайти на вашій кухні та в саду.

Як зробити рідке добриво для рослин у домашніх умовах, розповідає Gardening know how.

Чому рідкі добрива ефективніші за гранульовані

Добрива випускаються у двох основних формах: гранульовані та рідкі. Гранульовані добрива містять суміш окремих частинок, що вносяться на рівень ґрунту або змішаних із ґрунтом. Рідкі добрива — це поживні речовини, розчинені у воді, якими можна поливати ґрунт або розпорошувати безпосередньо на рослини.

Рідкі добрива стають дедалі популярнішими з кількох причин:

Рідини легше наносити і вони діють швидше, ніж гранульовані продукти.

Рідкі добрива можна розподіляти рівномірніше.

Рідини добре підходять для підживлення розсади та нових рослин, а також можуть застосовуватися для підживлення в середині сезону.

Гранульовані продукти створюють зони з високим вмістом солі, яких коріння часто уникає. Рідини не викликають цієї проблеми.

Рідкі добрива для рослин особливо корисні для нових саджанців та контейнерних рослин. Вони також можуть стимулювати зростання грядкових рослин ранньою весною та протягом усього вегетаційного періоду.

Інгредієнти та поживні речовини

Добрива забезпечують рослини трьома основними поживними речовинами: азотом для росту листя, фосфором для росту коріння та калієм для цвітіння та плодоношення. Рослинам також потрібні багато мікроелементів, такі як залізо, мідь і марганець.

Саморобне рідке добриво не може дати вам такого ж широкого набору поживних речовин, як куплене в магазині, але ви можете певною мірою маніпулювати співвідношенням, вибираючи інгредієнти:

Азот — гній, бур'яни, скошена трава, живокіст, кропива.

Фосфор — бананова шкірка, лобода, живокіст.

Калій — бананова шкірка, кульбаби, кропива, живокіст, огірковик, цибуля, хвощ, цикорій.

Домашні рідкі добрива для рослин, також відомі як чай компосту, легко приготувати і дозволяють отримати більше з органічних відходів.

Ось кілька простих рецептів, які варто спробувати.

Чай із бур'янів

Як позбутися бур'янів / Фото: Credits

Чай із бур'янів — це багате добриво, яке забирає поживні речовини з бур'янів без насіння. Використовуйте цей базовий рецепт, щоб приготувати тонік для використання в саду, а також для кімнатних рослин та розсади.

Збирайте бур'яни у відро, поки висмикуєте їх.

Коли цебро наповниться бур'янами приблизно наполовину, додайте води, бажано дощової.

Накрийте цебро сіткою, щоб комарі не відкладали яйця у воді.

Залиште цебро на кілька днів або кілька тижнів, щоб воно настоялося.

Процідіть бур'яни і використовуйте рідину як добрива. Викиньте їх або додайте до компостної купи.

Це добре універсальне добриво для будь-якої суміші бур'янів. Додайте певні бур'яни у вищих концентраціях, щоб варіювати вміст поживних речовин. Застосовуйте його не частіше, ніж раз на два тижні.

Компостний чай

Якщо ви компостуєте дворові та кухонні відходи, у вас є чудова закваска для рідких добрив. Компост забезпечує широкий спектр поживних речовин, але у твердому вигляді його необхідно змішувати із ґрунтом. Приготуйте компостний чай як рідке добриво, яке ви можете використовувати в будь-який час для покращення здоров'я та росту рослин.

Спочатку видаліть із компосту все більші шматки відходів, які не повністю розклалися. Використовуйте матерію, що добре розклалася, і насипте її у відро, приблизно на одну третину. Заповніть цебро до кінця водою і залиште на один-два тижні.

Процідіть суміш і використовуйте рідину для поливання рослин. Найкраще використовувати суміш одразу після того, як ви її процідите, але ви можете приготувати більше, застосовуйте компостний чай кожні кілька тижнів.

Гнойовий чай

Якщо у вас є сільськогосподарські тварини, приготуйте гнойовий чай, щоб значно підвищити рівень азоту. Майте на увазі, що надлишок азоту може стати проблемою, особливо для квітучих та плодоносних рослин. Надлишок азоту сприяє зростанню листя над квітами. Використовуйте цей чай, якщо ви знаєте, що вашим рослинам потрібно більше азоту або щоб підгодувати ті, які ви вирощуєте заради листя.

Наповніть гноєм одну третину відра або іншої ємності та залийте водою. Залишіть на кілька днів, щодня помішуючи. Процідіть чай або дайте гною осісти на дно і злийте рідину, яку можна використовувати. За необхідності розбавте його. Колір має бути схожим на холодний чай, інакше він буде занадто міцним. Обробляйте рослини щотижня чи два.

Для приготування гною можна використовувати відходи курей, качок, гусей, кроликів, коней, корів або овець. Не використовуйте гній кішок, собак та інших тварин, оскільки цей вид відходів може містити шкідливі патогени.

Настоянка бананової шкірки

5 рецептів рідких добрив, які можна зробити самим / Фото: Credits

Щоб спростити повторне використання бананової шкірки в саду, поставте в холодильник глечик або банку з водою і додайте шкірку від бананів. Холодна температура не дозволить їм стати смердючими. Приблизно через тиждень процідіть суміш, щоб отримати настоянку, багату на калій.

Використовуйте її, щоб прискорити цвітіння та плодоношення таких рослин, як помідори, перець та кабачки. Поливайте нею розсаду та рослини кожні кілька тижнів протягом вегетаційного періоду.

Ви також можете компостувати бананову шкірку, щоб збагатити домашній компост.

Настоянка з яєчної шкаралупи

5 рецептів рідких добрив, які можна зробити самим / Фото: Credits

Чай із яєчної шкаралупи містить кальцій — мікроелемент, який корисний багатьом рослинам. Використовуйте цю настоянку у своєму городі, щоб сприяти здоровому зростанню та запобігти гниттю кінчиків квіток.

Щоб приготувати кальцієве добриво, відваріть 10–12 порожніх та чистих яєчних шкаралуп у 4 літрах води. Зніміть суміш із вогню та залиште на 24 години або довше. Процідіть її та використовуйте рідину для поливу рослин. Ви також можете використовувати воду, що залишилася від варіння яєць круто, за умови, що ви не солите воду.

Рідке добриво для рослин у домашніх умовах легко приготувати, воно дає друге життя дворовим та кухонним відходам і приносить користь рослинам. Приготуйте та використовуйте тоніки за необхідності навесні, протягом літа та цілий рік для кімнатних рослин у горщиках.

Читайте також: